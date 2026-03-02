Prima pagină » Știri externe » Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front

Mihai Tănase
02 mart. 2026, 06:00, Știri externe
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Războiul din Iran în direct / foto ilustrativ
07:21

Iranul lansează o nouă serie de rachete spre Israel, anunță armata israeliană

Iranul a lansat luni o nouă serie de rachete către Israel, potrivit unui anunț oficial făcut de armata israeliană, pe fondul escaladării continue a conflictului din regiune.

Armata Israeliană a transmis că sistemele de apărare aeriană sunt active și acționează pentru neutralizarea amenințării.

„Sistemele de apărare funcționează pentru a intercepta amenințarea”, a declarat IDF într-un comunicat oficial.

Autoritățile militare au precizat că au fost trimise alerte preliminare către telefoanele mobile ale civililor din zonele afectate, ca măsură de prevenție și protecție a populației.

07:12

Zborurile TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români din din Orientul Mijlociu, reprogramte pentru 2 martie

TAROM a anunțat amânarea curselor speciale organizate pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zborurile, programate inițial pentru luni dimineață, au fost reprogramate pentru seara zilei de 2 martie, pe fondul unor dificultăți logistice majore.

Compania precizează că transportul terestru și formalitățile de frontieră au generat întârzieri semnificative ale grupurilor de pasageri care se deplasează către aeroportul din Cairo.

În aceste condiții, exista riscul depășirii timpului maxim de serviciu al echipajelor de zbor, ceea ce putea duce la blocarea aeronavelor în Egipt și la perturbarea curselor regulate ale companiei.

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo.

În aceste condiții riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potențial de blocare a operațiunii curente, dar și a aeronavelor în Egipt este inevitabil”, a transmis TAROM.

Reprogramarea zborurilor se face în coordonare cu autoritățile române și egiptene, cu sprijinul Consulatul României la Cairo și al organizatorilor de grupuri.

„Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condițiile operaționale fiind aliniate pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor. TAROM mulțumește pasagerilor pentru înțelegere și cooperare în această situație generată de factori externi transportului aerian”, a transmis compania.

07:06

Anunț de ultimă oră al MAE pentru românii aflați în Israel, în contextul războiului din Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe a emis un anunț de ultimă oră destinat cetățenilor români aflați în zonele afectate de războiul din Orientul Mijlociu, în special pe teritoriul Israelului.

Potrivit mesajului publicat pe pagina oficială de Facebook a instituției, românii care se află în prezent în Statul Israel și nu mai dețin pașapoarte românești valabile sau care le-au pierdut ori deteriorat sunt rugați să solicite sprijin consular de urgență.

„Cetățenii români care se află în prezent în Statul Israel și nu mai au pașapoarte românești valabile sau le-au pierdut/deteriorat, sunt rugați să apeleze de urgență Consulatul General al României la Haifa, la numărul de telefon +972 543 998 038, pentru a li se întocmi documentele necesare de călători”, a transmis Ministerul român al Afacerilor Externe pe Facebook.

Autoritățile române precizează că demersul este necesar pentru facilitarea deplasării în siguranță a cetățenilor români, în condițiile deteriorării situației de securitate din regiune. Consulatul General al României la Haifa rămâne principalul punct de contact pentru asistență consulară în această perioadă.

07:00

Iranul pune „stop” negocierilor cu SUA. Ali Larijani: „Trump a aruncat regiunea în haos cu speranțele sale false”

Iranul a decis să pună „stop” negocierilor cu Statele Unite, potrivit unei declarații ferme făcute de Ali Larijani, înalt oficial responsabil cu securitatea națională.

Mesajul a fost transmis printr-o postare pe platforma X, în contextul speculațiilor apărute în presă privind posibile contacte indirecte între Teheran și Washington.

Ali Larijani, una dintre cele mai influente figuri politice ale Iranului, a respins categoric informațiile potrivit cărora autoritățile iraniene ar fi solicitat reluarea negocierilor prin intermediari. Oficialul a subliniat că Teheranul nu intenționează să revină la masa discuțiilor cu administrația americană.

Președintele SUA, Donald Trump, este acuzat direct de Larijani că a destabilizat întreaga regiune.

„Trump a aruncat regiunea în haos cu „speranțele sale false” și acum este îngrijorat de noi victime în rândul trupelor americane”, a declarat oficialul iranian, care ocupă funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională.

Criticile au continuat într-un ton dur. „Cu acțiunile sale delirante, el a transformat sloganul său „America First” în „Israel First” și a sacrificat soldații americani pentru căutarea puterii de către Israel”, a adăugat Larijani în mesajul publicat pe X.

Fost consilier principal al liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, Larijani a insistat că Iranul nu a declanșat actuala escaladare militară. Potrivit acestuia, forțele iraniene „nu au inițiat invazia”, iar responsabilitatea pentru deteriorarea situației de securitate revine deciziilor luate de Washington.

06:45

Israel a bombardat Beirutul, după atacul Hezbollah asupra bazei militare din Haifa

Israelul a bombardat sudul Beirutului după ce Hezbollah a lansat un atac cu rachete și drone asupra unei baze militare din apropierea orașului Haifa, în nordul Israelului.

Gruparea libaneză a anunțat că operațiunea este „un răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei”.

Hezbollah a transmis că atacul său a fost lansat „în apărarea Libanului și a poporului său, ca răspuns la agresiunile repetate ale Israelului. Atât timp cât agresiunea israeliană continuă, iar liderii și oamenii noștri sunt asasinați, avem dreptul să ne apărăm și să răspundem la momentul și în locul potrivit”.

Reprezentanții organizației spun că „inamicul israelian nu poate continua agresiunea sa de cincisprezece luni fără un răspuns de avertisment care să oprească această agresiune și să ducă la retragerea din teritoriile libaneze ocupate”.

„Vom acționa împotriva deciziei Hezbollah de a se alătura operațiunii militare împotriva Iranului și nu vom permite organizației să reprezinte o amenințare la adresa statului Israel și să pună în pericol locuitorii din nord.

Organizația teroristă Hezbollah distruge statul Liban. Responsabilitatea pentru această situație îi aparține, iar armata va răspunde ferm”, a reacționat Israelul.

06:30

Iranul amenință cu represalii: „Trump a trecut linia roșie”

Ministrul-adjunct de Externe de la Teheran, Saeed Khatibzadeh, a declarat că, prin uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, Donald Trump a trecut „o linie roșie foarte periculoasă”.

Într-un interviu difuzat de CNN, oficialul iranian a spus că uciderea lui Khamenei nu are doar încărcătură politică, ci și religioasă, iar consecințele ar putea depăși granițele Iranului.

„Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider, astfel încât mulți dintre credincioșii șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru. Este foarte evident că președintele Trump a depășit o linie roșie foarte periculoasă. Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a transmis Saeed Khatibzadeh.

Diplomatul iranian a susținut că Teheranul a transmis anterior mesaje clare statelor din Golf: „Am comunicat cu ele – fie să închidă acele baze americane care amenință constant Iranul și sunt folosite pentru a ataca Iranul, fie nu avem altă opțiune decât să ripostăm. Iranul nu poate ajunge pe teritoriul SUA, așa că nu avem altă opțiune decât să atacăm orice bază aflată sub jurisdicție americană”.

Întrebat dacă mai există loc pentru diplomație, Saeed Khatibzadeh a afirmat că Washingtonul a „dezamăgit” în repetate rânduri Teheranul și că „nu exista nicio necesitate de a începe această agresiune”:

„Dacă președintele Trump nu voia să vadă Iranul ripostând, nu ar fi trebuit să înceapă acest război de la bun început. A fost un război ales”.

06:05

Emiratele Arabe Unite își închid ambasada în Iran

Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat închiderea ambasadei lor de la Teheran și rechemarea diplomatului în țară, ca răspuns la loviturile iraniene ce au vizat teritoriul EAU, indică un comunicat al Ministerului de Externe de la Abu Dhabi.

„Emiratele Arabe Unite anunță închiderea ambasadei lor la Teheran și retragerea ambasadorului lor, precum și a ansamblului membrilor misiunii diplomatice a EAU, și condamnă atacurile cu rachete iraniene”, a transmis ministerul citat.

Decizia este „un răspuns la atacurile flagrante cu rachete iraniene care au vizat teritoriul EAU, constituind agresiuni care au lovit obiective civile, în special zone rezidențiale, aeroporturi, porturi și infrastructuri de servicii, și au expus pericolului civili fără apărare”, se mai adaugă în comunicat.

UAE Summons Iranian Ambassador and Delivers Note of Protest over Iran’s Terrorist Attackshttps://t.co/r62zcTFvsX pic.twitter.com/aAQc3FJzpM

— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) March 2, 2026

GÂNDUL transmite războiul din Golful Persic în timp real. Atacurile în lanț între SUA-Israel și Iran zguduie tot Orientul Mijlociu. Vezi aici ultimele informații.

Războiul dintre Statele Unite ale Americii și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă, a intrat într-o nouă fază de escaladare. Atacurile puternice și amenințările între cele două tabere au continuat și în noaptea de duminică spre luni, 2 martie, cu pierderi umane și materiale. La nivel internațional, tensiunea este la cote maxime.

Trump anunță că războiul ar putea dura „4 săptămâni”

Președintele Donald Trump le-a vorbit jurnaliștilor britanici despre o operațiune „de patru săptămâni” în Iran. El a menționat moartea a „48 de lideri iranieni”, dar în același timp a avertizat că sunt posibile pierderi americane suplimentare, după ce trei militari au fost uciși.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, așa că – oricât de puternic este Iranul, țara este mare -, va dura patru săptămâni sau mai puțin”, a declarat președintele într-un interviu telefonic acordat ziarului Daily Mail, de la reședința sa din Mar-a-Lago, în Florida.

„Avansează rapid. Nimeni nu poate crede că am reușit. 48 de lideri au fost eliminați dintr-o singură lovitură”, s-a felicitat președintele Statelor Unite, potrivit unei jurnaliste de la Fox News care a vorbit cu el la telefon.

Donald Trump a avut și prima reacție la moartea a trei soldați americani, afirmând la NBC News că „trebuia să ne așteptăm la pierderi cu așa război”.

 A fost numit înlocuitorul lui Khamenei. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA

O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului

