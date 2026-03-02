🚨 Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front

TAROM a anunțat amânarea curselor speciale organizate pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zborurile, programate inițial pentru luni dimineață, au fost reprogramate pentru seara zilei de 2 martie, pe fondul unor dificultăți logistice majore.

Compania precizează că transportul terestru și formalitățile de frontieră au generat întârzieri semnificative ale grupurilor de pasageri care se deplasează către aeroportul din Cairo.

În aceste condiții, exista riscul depășirii timpului maxim de serviciu al echipajelor de zbor, ceea ce putea duce la blocarea aeronavelor în Egipt și la perturbarea curselor regulate ale companiei.

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo.

În aceste condiții riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potențial de blocare a operațiunii curente, dar și a aeronavelor în Egipt este inevitabil”, a transmis TAROM.

Reprogramarea zborurilor se face în coordonare cu autoritățile române și egiptene, cu sprijinul Consulatul României la Cairo și al organizatorilor de grupuri.

„Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condițiile operaționale fiind aliniate pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor. TAROM mulțumește pasagerilor pentru înțelegere și cooperare în această situație generată de factori externi transportului aerian”, a transmis compania.