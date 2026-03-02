🚨 Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front

Iranul a decis să pună „stop” negocierilor cu Statele Unite, potrivit unei declarații ferme făcute de Ali Larijani, înalt oficial responsabil cu securitatea națională.
Mesajul a fost transmis printr-o postare pe platforma X, în contextul speculațiilor apărute în presă privind posibile contacte indirecte între Teheran și Washington.
Ali Larijani, una dintre cele mai influente figuri politice ale Iranului, a respins categoric informațiile potrivit cărora autoritățile iraniene ar fi solicitat reluarea negocierilor prin intermediari. Oficialul a subliniat că Teheranul nu intenționează să revină la masa discuțiilor cu administrația americană.
Președintele SUA, Donald Trump, este acuzat direct de Larijani că a destabilizat întreaga regiune.
„Trump a aruncat regiunea în haos cu „speranțele sale false” și acum este îngrijorat de noi victime în rândul trupelor americane”, a declarat oficialul iranian, care ocupă funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională.
Criticile au continuat într-un ton dur. „Cu acțiunile sale delirante, el a transformat sloganul său „America First” în „Israel First” și a sacrificat soldații americani pentru căutarea puterii de către Israel”, a adăugat Larijani în mesajul publicat pe X.
Fost consilier principal al liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, Larijani a insistat că Iranul nu a declanșat actuala escaladare militară. Potrivit acestuia, forțele iraniene „nu au inițiat invazia”, iar responsabilitatea pentru deteriorarea situației de securitate revine deciziilor luate de Washington.