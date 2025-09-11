Prima pagină » Diverse » Showbiz » Alex Dobrescu a fost condamnat la 4 ani de închisoare într-un dosar de trafic de droguri. Ce se întâmplă cu tatăl copiilor Cristinei Cioran

11 sept. 2025, 15:01, Showbiz
Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Decizia nu este una definitivă.

Vă reamintim faptul că Alex Dobrescu a fost reținut de DIICOT, în primăvara acestui an, pentru trafic de droguri de mare risc. Alături de el a fost reținut și un complice. La momentul acela, procurorii au cerut instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile. Apoi, s-a dispus arestarea preventivă a tatălui copiilor Cristinei Cioran.

În cursul zilei de miercuri, 10 septembrie 2025, bărbatul în vârstă de 40 de ani a primit sentința din partea instanței. A fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Totodată, bărbatul este obligat să achite cheltuieli judiciare în valoare de 7.000 lei, transmite CANCAN. De menționat faptul că decizia nu este definitivă, oferindu-i-se dreptul de a depune o contestație.

Ce transmite instanța în cazul lui Alex Dobrescu

„(…) condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ‘trafic intern de droguri de mare risc’ în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie.

În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal”, se arată în decizia instanței.

Ce drepturi i se interzic

„În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 72 alin. (2) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU perioada reținerii de 24 ore din perioada 04.03.2025 (ora 21:35) – 05.03.2025 (ora 21:35), precum și perioada arestării preventive de la 05.03.2025 la zi. În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, menține măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU prin încheierea din data de 5.03.2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti în dosarul nr. 7635/3/2025, mandat de arestare preventivă nr. 120/UP/5.03.2025, până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri”, se arată în decizia instanței.

Bărbatul și Cristina Cioran au, împreună, 2 copii – o fetiță și un băiețel. Vedeta a ales să se mute la Constanța, alături de copii și mama ei, în urmă cu câteva luni.

