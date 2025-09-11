Prima pagină » Diverse » Showbiz » Dezvăluirile tulburătoare ale lui Mihai Trăistariu despre copilărie: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”

Dezvăluirile tulburătoare ale lui Mihai Trăistariu despre copilărie: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”

11 sept. 2025, 11:26, Showbiz
Dezvăluirile tulburătoare ale lui Mihai Trăistariu despre copilărie: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”
Mihai Trăistariu / foto: captură video

Mihai Trăistariu (48 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare legate de copilăria sa. În cadrul unui interviu, celebrul artist și-a deschis sufletul și a vorbit despre oroarea prin care a trecut, atunci când era mic. Atenție, urmează detalii care pot afecta emoțional.

Mihai Trăistariu a mărturisit că a trăit clipe cutremurătoare în copilărie. Atât el, cât și mama și frații săi au trăit sub teroare din cauza tatălui. Figura paternă a artistului s-a născut în Piatra Neamț, era pictor și deținea o frizerie. Deși era văzut cu ochi buni în comunitate, în viața privată avea o agresivitate ieșită din comun, potrivit declarațiilor făcute de cântăreț.

Mihai Trăistariu și-a văzut mama suferind în relația cu soțul

Pe fondul geloziei, bărbatul devenea violent cu soția sa, iar în familie se semăna teroarea. Cântărețul își amintește că, zilnic, aveau loc bătăi în casă și a descris anumite situații tulburătoare, victima fiind mama.

„Părinții nu s-au înțeles, era taică-meu gelos, nu pot să-mi explic, dar știu că erau bătăi în casă în fiecare zi. Micuțul Mihai era speriat de tată atât de tare… Dacă-ți spun cinstit că mai mult de 100 de cuvinte n-am vorbit toată viața nu m-ar crede nimeni.

Micuțul Mihai era speriat de tata atât de tare pentru că am văzut bătăi, am văzut bătăi din alea de târât prin casă, luat de picioare, legată de calorifer, închisă în baie o zi întreagă, pedepsită, ce-i făcea ei acolo. Mă gândeam: dacă nu-i convine ceva, pățesc ce a pățit mama.

Da, țipa acolo să-i dăm drumul (n.r. întrebat dacă nu se auzeau țipetele. Nu-i dădeam drumul, tot de frică. Cred că se mai bat oamenii, am mai auzit, dar parcă a fost prea mult”, a povestit Mihai Trăistariu, în emisiunea „În Oglindă”.

Tatăl artistului a murit, după ce soția l-a blestemat

Tatăl lui a murit, după ce a fost blestemat de soție. Partenera de viață îi dorise să fie „mâncat” de o boală cumplită. Într-o zi, bărbatul s-a lovit la cap și a refuzat să meargă la medic. În urma loviturii, inflamația s-a transformat într-o tumoră.

„S-a dus în beci să ia ceva, a dat cu capul de o țeavă, l-a durut, s-a pansat singur. Nu voia la medic, niciodată nu s-a dus la medic, și inflamația aia rămasă acolo, la vreo 60 și ceva de ani cât avea el, s-a transformat în tumoare, în cancer. Că de acolo a pornit. Și s-a extins apoi pe cap și i-au ieșit ochii din orbite după 8 luni de zile. Cum spunea mama: «cancerul să te mănânce, sări-ți-ar ochii să-ți sară!». Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”, a povestit artistul.

Ani mai târziu, mama artistului a decedat din cauza cancerului.

Autorul recomandă:

FOTO / Mihai Trăistariu, despre Dorin Topală, fostul său coleg din trupa Valahia. ”Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”

FOTO / Cât CÂȘTIGĂ pe vară din turism și cântări Mihai Trăistariu. ”Acolo voi simți la buzunar”

FOTO / Transformarea incredibilă de LOOK prin care a trecut Ozana Barabancea. Cum arăta în urmă cu 10 ani și cum arată acum

FOTO / Ce spune Tily Niculae despre DIVORȚUL ei. ”Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”

Sursă foto: captură video

Mediafax
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
Digi24
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Creierul afacerii “Air cocaine” de 20 mil.€ a aterizat în România! Coincidenţă? Greu de crezut: Frank Colin a venit în România de ziua fostei neveste!
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
35 de medicamente noi adăugate pe lista celor compensate. Cine sunt beneficiarii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Elena Udrea nu a dezamăgit. Imaginea care a trecut orice test: Nu renunță niciodată; e una dintre preferatele mele
Evz.ro
CNAS nu decontează decât o parte din costurile operațiilor
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Cum a fost POSIBIL? După 23 de ani, polițiștii l-au prins pe bărbatul care a comis o crimă în anul 2002. Cine este, de fapt, criminalul de care toți au uitat? Trăia sub ochii tuturor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Un studiu arată că băutorii de bere sunt magneți pentru țânțari
EXTERNE ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
11:53
ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
ULTIMA ORĂ Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
11:50
Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
MESAJ Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”
11:39
Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”
EXTERNE Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul chinez de Externe/ Beijingul a avertizat SUA împotriva implicării în problema TAIWANULUI
11:38
Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul chinez de Externe/ Beijingul a avertizat SUA împotriva implicării în problema TAIWANULUI
AUTO Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
11:33
Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Marea majoritate a francezilor nu-l mai doresc pe Macron. Cota de popularitate este ZERO”
11:30
Dan Dungaciu: „Marea majoritate a francezilor nu-l mai doresc pe Macron. Cota de popularitate este ZERO”