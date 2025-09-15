Anda Adam și Joseph, apariție cu bagaje de lux la ASIA EXPRESS 2025. Cât costă trolerele lor

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au stârnit rumoare în jur încă de la prima apariție în noul sezon Asia Express 2025. De data aceasta, nu prestația la probele din concurs au atras atenția publicului, ci bagajele luxoase cu care cei doi au intrat în competiția difuzată de Antena 1.

Bineînțeles, românii vor să știe acum cât costă trolerele pe care anda Adam și Joseph le tot cară după ei prin Asia Express 2025.

Valize care fac cât o mică avere

În episodul difuzat pe 7 septembrie, camerele i-au surprins pe Anda și Joseph târând două trolere mari, care păreau mai potrivite pentru o vacanță exotică decât pentru o aventură în Asia. De altfel, artista chiar a glumit pe seama alegerii făcute, dar apoi a recunoscut că trolerele au fost o investiție considerabilă:

„Joseph și cu ceilalți băieți trăgeau gențile alea foarte scumpe. Dacă stau să mă gândesc bine, la cât de scumpe sunt, dacă era să calculez, tot ce aveau ei pe insula aia costa cât valizele. Fără lipsă de modestie! Le-am târât, tras, rupt… Aia e, noi le-am luat să fie set așa, frumoase! Costă foarte mult”, a declarat cântăreața.

Declarația Andei Adam a stârnit imediat curiozitatea fanilor, care au început să caute detalii despre preț. Din câte se pare, un singur troler identic cu cel afișat de artistă se vinde online cu 2.684 de lei. Cum fiecare dintre soți a avut câte unul, suma totală depășește 5.000 de lei, adică peste 1.000 de euro.

Comentariile internauților nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat sinceritatea Andei Adam, alții au criticat ostentația afișată în concurs. Mulți au remarcat faptul că Asia Express 2025 este un show în care concurenții sunt nevoiți să se descurce cu resurse limitate. Vedeta, însă, nu a părut deloc deranjată de criticile din online, dovadă cele afirmate: „Le-am luat să fie set, frumoase. Costă mult, dar asta a fost alegerea noastră”.

Trolerele Andei Adam au devenit rapid un subiect viral, transformându-se într-un detaliu care a dat culoare debutului noului sezon de la Asia Express 2025. Rămâne de văzut dacă investiția de peste 5.000 de lei va rezista la traseele dure din această aventură.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Asia Express 2025. Proba bizară prin care au trecut concurenții Asia Express: Și-au luat ȚEAPĂ de la o filipineză!

Povestea de viață a lui Dan Alexa, concurent cu Gabi Tamaș la Asia Express. Câți COPII are și cine sunt femeile care i-au marcat viața

S-a aflat numele câștigătorilor trofeului „Asia Express” – SEZONUL 8. Cu ce sumă de bani au plecat acasă coechipierii