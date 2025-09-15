Prima pagină » Diverse » Showbiz » Anda Adam și Joseph, apariție cu bagaje de lux la ASIA EXPRESS 2025. Cât costă trolerele lor

Anda Adam și Joseph, apariție cu bagaje de lux la ASIA EXPRESS 2025. Cât costă trolerele lor

15 sept. 2025, 14:36, Showbiz
Anda Adam și Joseph, apariție cu bagaje de lux la ASIA EXPRESS 2025. Cât costă trolerele lor

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au stârnit rumoare în jur încă de la prima apariție în noul sezon Asia Express 2025. De data aceasta, nu prestația la probele din concurs au atras atenția publicului, ci bagajele luxoase cu care cei doi au intrat în competiția difuzată de Antena 1.

Bineînțeles, românii vor să știe acum cât costă trolerele pe care anda Adam și Joseph le tot cară după ei prin Asia Express 2025.

Valize care fac cât o mică avere

În episodul difuzat pe 7 septembrie, camerele i-au surprins pe Anda și Joseph târând două trolere mari, care păreau mai potrivite pentru o vacanță exotică decât pentru o aventură în Asia. De altfel, artista chiar a glumit pe seama alegerii făcute, dar apoi a recunoscut că trolerele au fost o investiție considerabilă:

„Joseph și cu ceilalți băieți trăgeau gențile alea foarte scumpe. Dacă stau să mă gândesc bine, la cât de scumpe sunt, dacă era să calculez, tot ce aveau ei pe insula aia costa cât valizele. Fără lipsă de modestie! Le-am târât, tras, rupt… Aia e, noi le-am luat să fie set așa, frumoase! Costă foarte mult”, a declarat cântăreața.

Declarația Andei Adam a stârnit imediat curiozitatea fanilor, care au început să caute detalii despre preț. Din câte se pare, un singur troler identic cu cel afișat de artistă se vinde online cu 2.684 de lei. Cum fiecare dintre soți a avut câte unul, suma totală depășește 5.000 de lei, adică peste 1.000 de euro.

Comentariile internauților nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat sinceritatea Andei Adam, alții au criticat ostentația afișată în concurs. Mulți au remarcat faptul că Asia Express 2025 este un show în care concurenții sunt nevoiți să se descurce cu resurse limitate. Vedeta, însă, nu a părut deloc deranjată de criticile din online, dovadă cele afirmate: „Le-am luat să fie set, frumoase. Costă mult, dar asta a fost alegerea noastră”.

Trolerele Andei Adam au devenit rapid un subiect viral, transformându-se într-un detaliu care a dat culoare debutului noului sezon de la Asia Express 2025. Rămâne de văzut dacă investiția de peste 5.000 de lei va rezista la traseele dure din această aventură.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Asia Express 2025. Proba bizară prin care au trecut concurenții Asia Express: Și-au luat ȚEAPĂ de la o filipineză!

Povestea de viață a lui Dan Alexa, concurent cu Gabi Tamaș la Asia Express. Câți COPII are și cine sunt femeile care i-au marcat viața

S-a aflat numele câștigătorilor trofeului „Asia Express” – SEZONUL 8. Cu ce sumă de bani au plecat acasă coechipierii

Mediafax
„Vom adera anul viitor la OCDE”. Nicușor Dan, optimist după discuții cu secretarul general Mathias Cormann
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
„Adevărul este mai important decât poziția mea”, spune Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
Cancan.ro
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Destin frânt la doar 18 ani! Un tânăr din Olt a murit într-un teribil accident rutier, pe DN54
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Evz.ro
Emil Săndoi, campion cu Universitatea Craiova în 1991: Echipa de azi e marea favorită la titlu
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Scandalul de spionaj care a zguduit Austro-Ungaria
EXTERNE Papa Leon, declarație SURPRINZĂTOARE despre Elon Musk: „Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”
15:34
Papa Leon, declarație SURPRINZĂTOARE despre Elon Musk: „Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”
ULTIMA ORĂ Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor
15:31
Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor
VIDEO Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit despre primele experiențe cu lumea teatrului: „La primele repetiții nu am înțeles NIMIC”
15:13
Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit despre primele experiențe cu lumea teatrului: „La primele repetiții nu am înțeles NIMIC”
EXTERNE Alegeri în GERMANIA: Avans notabil pentru AfD în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia
15:12
Alegeri în GERMANIA: Avans notabil pentru AfD în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia
CULTURĂ Cum funcționează corect naționalismul. Ministrul Culturii, András Demeter: „Vadim Tudor nu a găsit loc la masa celor mari”
15:10
Cum funcționează corect naționalismul. Ministrul Culturii, András Demeter: „Vadim Tudor nu a găsit loc la masa celor mari”
ACTUALITATE Oana Țoiu, după răspunsul ironic al Ambasadei Rusiei: „Cu siguranță, rușii nu au nevoie de noi să le spunem că DRONA lor este a lor”
15:06
Oana Țoiu, după răspunsul ironic al Ambasadei Rusiei: „Cu siguranță, rușii nu au nevoie de noi să le spunem că DRONA lor este a lor”