Asia Express 2025. Proba bizară prin care au trecut concurenții Asia Express: Și-au luat ȚEAPĂ de la o filipineză!

15 sept. 2025, 11:18, Magazin
Probă bizară pentru concurenții Asia Express! O echipă și-a luat țeapă de la o filipineză, în periplul momentului.

Concurenții de la Asia Express – Drumul Eroilor au avut de înfruntat o probă bizară: să culeagă cu penseta firele albe de păr din capul localnicilor din Filipine.

Asttfel, urmau să strângă bani și să se califice mai ușor la jocul de Joker și amuletă. Una dintre echipe a fost păcălită de o filipineză.

„Filipinezii sunt nefericiți când le apar fire de păr albe și există un obicei ca părinții să își roage copiii să le smulgă firele. Găsiți un localnic cu păr alb și oferiți-le serviciile!

Trebuie să strângeți minim 500 de pesos, dar cu cât veți câștiga mai mulți bani, cu atât vă va fi mai ușor să vă calificați la jocul de Joker și amuletă” – au fost indicațiile scrise pe biletul din plic.

Anda Adam, nedumerită: „N-am auzit de ritualul ăsta…”

„N-am mai auzit de ritualul ăsta niciodată, dar nu mă surprinde nimic aici, pentru că vezi o altă țară, cu totul alte tradiții, obiceiuri, superstiții, recompense”, a declarat Anda Adam. Ea și partenerul ei au primit 100 de pesos numai de la un singur om.

„E un obicei care le aduce bucurie cu siguranță. Metaforic, acest obicei cred că este foarte drăguț, pentru că cred că conectează foarte frumos două generații, copiii cu bătrânii”, a spus Emil Rengle, care a obținut 200 de pesos de la o persoană.

Gabriel Tamaș și Dan Alexa au câștigat 300 de pesos de la o filipineză și au fost bucuroși de reușită.

Țeapa primită de Floroaica și Ion

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, din păcate, au luat țeapă de la o femeie. Concurenții i-au smuls mai multe fire de păr alb din cap, dar nu au primit niciun ban.

Serghei Mizil și Mara Bănică au strâns peste 500 de pesos, chiar dacă au discutat în contradictoriu , în timpul desfășurării probei „de foc”.

Primele echipe calificate la jocul pentru amuletă și Joker au fost Anda Adam și Joseph, Alina Pușcău și Cristina, respectiv Emil Rengle și Alejandro.

Sursa foto: Capturi Antena 1

