S-a aflat numele câștigătorilor trofeului „Asia Express” – SEZONUL 8 . Cu ce sumă de bani au plecat acasă coechipierii

Publicația sportivă „iAMsport” din trustul „I AM MEDIA” a aflat numele câștigătorilor sezonului 8 al emisiunii „Asia Express”. Cei doi coechipieri au plecat acasă cu o sumă mare de bani.

Și marii câștigători sunt:

Gabriel Tamaș (41 ani), directorul sportiv al Concordiei Chiajna;

Dan Alexa (45 ani), antrenorul CS Tunari.

Cei doi foști fotbaliști au obținut marele premiu oferit de organizatorii concursului de 3 luni desfășurat în Filipine, Vietnam și Coreea de Nord, scrie iAMsport.ro. Din Marele Premiu în valoare de 100.000 de euro, fiecare concurent câștigător s-a ales cu suma de 56.500 de euro după ce au câștigat duelul final cu perechea formată din actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

S-au ales cu 24.000 de euro pentru prezența în Asia, cu câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână în care au evitat eliminarea, precum și suma de 30.000 de euro încasată pentru câștigarea duelului final. Cei doi foști coechipieri de la Dinamo au avut de înfruntat multe probe și au fost în competiție cu celelalte perechi alcătuite din:

Mara Bănică și Serghei Mizil

Catinca Roman și fiica sa

Karmen Minune și Olga Barcari

Emil Rengle și Alejandro

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion

Raluca Bădulescu și Florin, fostul ei soț

Alina Pușcău și Cristina Postu

Ce A PĂȚIT Raluca Bădulescu înainte să participe la ”Asia Express”

Pentru vedeta Raluca Bădulescu, concursul n-a fost deloc ușor.

”Înainte să plec în Asia Express, să știți că eu mi-am rupt o coastă cu o lună înainte. Am căzut în casă, m-am împiedicat, eu purtând tocuri mereu, m-am împiedicat de jucăria unei pisici, am călcat pe ea și m-am lovit cu spatele de masa aia mare de marmură din mijlocul bucătăriei. Bucătărie în care de altfel nu fac nimic”, a declarat Raluca Bădulescu.

”Da, este complet utilată și are insulă pe mijloc din marmură înaltă și am căzut cu spatele. Și am făcut, în concluzie, această pneumotorax cred că se cheamă. În fine, mi-a perforat plămânul, coasta ceva de vis, cu o lună înainte de a pleca. Nu aveam voie să ridic niciun fel de greutate. Dar și dacă aș fi avut voie, cred că tot nu căram rucsacul ăla, mă durea spatele”, a mai spus aceasta.

Sursa Foto: Antena 1

