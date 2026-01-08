După un an complicat pe plan personal, Andi Moisescu pare hotărât să o ia de la zero. La 53 de ani, vedeta TV a fost surprinsă la început de an într-o ipostază calculată și disciplinată, semn că 2026 debutează cu un nou capitol pentru unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din România.

Ianuarie este, pentru mulți români, luna petrecerilor prelungite, a relaxării și a promisiunilor amânate. Nu și pentru Andi Moisescu, pe care Cancan.ro l-a surprins respectând una dintre cele mai populare tradiții ale începutului de an: mersul la sală. Prezentatorul TV a ales să nu amâne arderea caloriilor, semn că și-a început anul cu obiective clare și disciplină.

Cu Mini Cooper-ul său verde, ochelarii cu rame Moscot, un rucsac discret și o ținută lejeră, Andi a mers la sală în cea mai „cool” lună a anului. Nu se știe dacă și-a făcut abonament pe un an, așa cum fac cei mai ambițioși români după excesele culinare de sărbători, însă cert este că Andi s-a dus și nu a mai amânat.

Spre deosebire de alți bărbați care, după antrenamente, aleg shake-uri cu proteine „științific” gândite pentru creșterea masei musculare, Andi Moisescu preferă metoda clasică: mâncarea sănătoasă. Fotografiile îl surprind intrând la Senviș, în zona Floreasca, de unde are obiceiul să-și cumpere produse alimentare, semn al unui stil de viață echilibrat.

Vestimentația lui Andi rămâne consecventă cu imaginea de „next door boy”: simplă, curată și relaxată, cu o evidentă preferință pentru nuanțele de kaki. Chiar și mașina sa este verde, culoare despre care se spune că ar caracteriza șoferii optimiști și relaxați în trafic. O descriere care ar prinde bine unui burlac proaspăt divorțat, pe care paparazzii l-au mai surprins, în ultima perioadă, ușor îngândurat pe străzile Capitalei, posibil cu gândul la fosta soție, Olivia Steer.

În orice caz, 2026 pare să înceapă sub semnul optimismului pentru Andi Moisescu. La 53 de ani, vedeta nu renunță la sport și la grija pentru propriul fizic, o alegere frecventă în rândul celor care ies din relații lungi și simt nevoia unui „revamping”. În cazul lui Andi, poate că nici nu era neapărat necesar, dar cu siguranță nu strică.

Rămâne de văzut dacă acest nou început va veni și cu schimbări pe plan sentimental. Cert este că Andi Moisescu rămâne unul dintre cei mai vânați burlaci din România și nu este exclus ca 2026 să-l surprindă, la un moment dat, alături de o nouă parteneră.