FOTO. Andi Moisescu dă detalii despre copiii săi. ”Au niște EXPRESII pe care eu nu le cunosc”

Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52 de ani, a dat câteva detalii despre cei doi copii ai săi, David și Luca.



Andi Moisescu a fost căsătorit foarte mulți ani cu Olivia Steer, însă au ajuns la divorț după 22 de ani de mariaj. Cuplul are doi băieți: David și Luca.

Prezentatorul de televiziune a făcut declarații despre băieții săi într-un interviu pentru revista Viva.

Andi Moisescu dă detalii despre copiii săi. ”Din fericire, încă ne intersectăm la gusturi muzicale”

”Copiii mei sunt perfect integrați în generația lor. Nici nu mi-aș închipui cum se poate simți astăzi un copil care nu are exact obiceiurile generației lui. Eu cred că toți cei care au copii de vârsta băieților mei sunt automat integrați în generația asta, că altfel n-ai cum să ții pasul cu ei. Eu chiar fac eforturi să mă înțeleg cu ei, că ei mai vorbesc cifrat, au niște expresii pe care eu nu le cunosc. Din fericire, încă ne intersectăm la gusturi muzicale, pentru că ei, când erau mici, au fost „bombardați” de mine cu muzică”, a mărturisit Andi Moisescu.

”Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc este să dau drumul la muzică, în mașină dau drumul la muzică, în vacanțe – muzică. Și atunci am reușit să-i „virusez” și cu muzica pe care o ascult eu în mod normal, că altfel am fi ascultat doar trap, ar fi fost Beach, please! în casa noastră. Cel mic al meu a fost la festivalul ăsta, cel mare a fost cu mine la Electric Castle. Am fost cu amândoi la Untold, ca să văd dacă le place ceea ce se întâmplă. Cel mare este foarte matur, am și lucrat împreună vara asta. Dar ziceam că a fost cu mine la Electric Castle și i-a plăcut mult”, a mai spus acesta.