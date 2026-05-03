Andreea Mantea a ajuns sub lupa ANAF. Prezentatoarea TV ar avea datorii de peste 1 milion de lei

Andreea Mantea (39 de ani) a ajuns sub lupa ANAF. Compania pe care prezentatoarea TV o administrează ar fi acumulat datorii de peste 1 milion de lei. ANAF a cerut în instanță atragerea răspunderii personale a fostului administrator al firmei.

ANAF a luat-o în „vizor” pe Andreea Mantea, după ce firma pe care o administrează ar fi acumulat datorii de peste 1 milion de lei. Situația se află deja în spatele ușilor instanței, acolo unde Fiscul a cerut să se stabilească dacă răspunderea față de datorii poate fi atribuită prezentatoarei TV, arată CANCAN.

Firma pe care o administrează poartă denumirea de AMAN MEDIA SRL. Potrivit sursei citate, compania a ajuns în insolvență și a fost cerut falimentul. Potrivit datelor, firma are obligații restante de 1.133.288 de lei. Firma a fost înființată în 2020, iar din 2022 s-a înregistrat un declin, potrivit documentelor aflate la dosar.

Momentan nu există o hotărâre definitivă pe numele Andreei Mantea.

„La data de 25.02.2026 ni s-a comunicat de către creditorul majoritar Ministerul Finanțelor Publice (…) că a fost formulată cererea de atragere în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014, a răspunderii personale patrimoniale împotriva fostului administrator statutar al debitoarei (n.r. Andreea Mantea)”, a transmis lichidatorul judiciar.

„Tribunalul, deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov, debitoarea AMAN MEDIA SRL a solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei, desemnarea în calitate de administrator judiciar a CAPITAL EXPERT IPURL. În fapt, debitoarea a arătat că a fost înființată în anul 2020 și a desfășurat activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, conform cod CAEN 5911.

Începând cu anul 2022, societatea a avut un parcurs descrescător al cifrei de afaceri, raportând pierderi în acest sens. Societatea a început să aibă dificultăți în realizarea planului de dezvoltare a creșterii costurilor operaționale, reducerii portofoliului de clienți și a situației economice. Societatea a început să acumuleze datorii, nemaiputând achita la termenul scadent facturile către aceștia, întârziind plata obligațiilor bugetare, fapt cea a dus la blocarea în repetate rânduri a conturilor bancare deținute de societate”, se arată în dosar.

