A fost descoperită otravă pentru șoareci în mâncarea pentru bebeluși, în magazinele din Austria. Un bărbat a fost arestat

În mai multe borcane cu mâncare pentru bebeluși a fost descoperită otravă pentru șoareci, în Austria. În urmă cu două săptămâni, a fost constatată o astfel de problemă, ceea ce a determinat producătorul să retragă o întreagă gamă de produse de pe piață. În urma acestui incident, un bărbat a fost arestat.

În urmă cu două săptămâni, un borcan cu piure de morcovi și cartofi, aliment destinat bebelușilor, conținea otravă de șobolani. Având în vedere situația, producătorul HiPP a retras imediat o gamă întreagă de pe piață. Până acum, cinci borcane contaminate au fost recuperate în Austria, precum și în Republica Cehă și Slovacia. Borcanul contaminat inițial fusese descoperit în Burgenland (Austria).

Un bărbat a fost arestat

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, despre care se crede că are o conexiune cu otrava de șoareci din mâncarea pentru bebeluși, a fost arestat în Austria. Arestarea a fost anunțată în cursul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026.

„Astăzi am reuşit să arestăm un suspect, un bărbat de 39 de ani”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din landul Burgenland.

Potrivit ziarului austriac Die Presse, un e-mail în care se cerea 2 milioane de euro (1,73 milioane de lire sterline) nu a fost observat de producătorul HiPP decât după expirarea termenului limită pentru răscumpărare. Directorul firmei a transmis jurnaliștilor că mesajul fusese trimis la data de 27 martie 2026. Prin intermediul mesajului i se acorda firmei 6 zile la dispoziție pentru a plăti suma respectivă.

„Purtătorul de cuvânt Helmut Marban a declarat pentru BBC că nu pot fi dezvăluite alte detalii cu privire la suspect sau la circumstanțele arestării sale, deoarece ancheta este în curs de desfășurare. Autoritățile cred că cel puțin încă un borcan otrăvit este încă în circulație și au emis îndrumări despre cum poate fi identificat”, arată BBC.

De altfel, a fost lansat și un îndemn către consumatori. Aceștia trebuie să aibă o atenție sporită asupra capacelor deteriorate ale borcanelor cu mâncare pentru bebeluși. De altfel, să se asigure că nu sunt deschise și nici să le lipsească sigiliul de siguranță. Totodată, să fie atenți la miros și textură (alterare).

„Agenția Austriacă pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a avertizat părinții ai căror bebeluși au consumat alimentele mărcii să consulte un medic dacă copiii lor prezintă semne de sângerare, slăbiciune extremă sau paloare”, mai arată sursa citată.

