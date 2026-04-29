Prima pagină » Diverse » Showbiz » Mihaela Rădulescu a răbufnit. „Pentru presa din Austria și pentru alți austrieci confuzi, inclusiv familia lui Felix Baumgartner”

Mihaela Rădulescu a răbufnit. „Pentru presa din Austria și pentru alți austrieci confuzi, inclusiv familia lui Felix Baumgartner”

Mihaela Rădulescu a răbufnit.
Mihaela Rădulescu a răbufnit, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Reamintim că bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, în data de 17 iulie 2025. Potrivit datelor, parașutistul austriac a fost victima unui accident de parapantă motorizată.

Mihaela Rădulescu a ținut să transmită un mesaj clar pe rețelele de socializare, la 9 luni de la moartea partenerului său de viață, Felix Baumgartner. După decesul fulgerător al parașutistului austriac, familia lui a „atacat-o” constant pe vedetă. Ea a postat pe Instagram un mesaj ce conține o listă detaliată cu realizările sale din ultimii 11 ani.

„Un mic reminder pentru presa din Austria și pentru alți austrieci confuzi, inclusiv familia lui Felix Baumgartner. Am fost puțin ocupată în toți acești ani cât am fost cu Felix, pentru că asta sunt eu: o fată din România care muncește din greu! Am început la 18 ani și nu m-am oprit niciodată să-mi câștig singură banii, faima, premiile și toate celelalte. V-am făcut o listă cu ce am făcut doar în ultimii 11 ani, încercând din răsputeri să le fac pe toate.

Mi-am crescut copilul cu toată inima, am fost acolo pentru el la fiecare meci, concurs, petrecere, oră de sport, teme și povești de seară. Mi-am iubit bărbatul nebunește și am zburat în toată lumea pentru el. Dar munca mea a fost la fel de importantă: fiecare poză de aici spune o poveste despre emisiunile mele TV, coperțile mele de revistă, evenimentele pe care le-am prezentat în România și în Monaco, campanii publicitare, gale de premiere”, a scris Mihaela Rădulescu.

„Nimeni nu m-a susținut mai mult decât el”

Mihaela Rădulescu a mărturisit că Felix Baumgartner i-a fost alături la fiecare pas. A avut parte de susținere deplină din partea lui.

„Șase sezoane ca jurat la «Românii au talent», două la «Masked Singer», prezentatoare la «Dansez pentru tine» și «Ferma» (două sezoane), concurentă la «Fort Boyard», ediții speciale la PRO TV, evenimente caritabile și de strângere de fonduri în două țări, aproximativ 20 de coperți de reviste (Viva, Unica, Elle, TV Mania), mi-am deschis propria afacere, am participat la două maratoane pentru Wings for life și patru pentru Nfl Monaco, am prezentat Global Citizen Forum în Monaco și peste 25 de evenimente corporate în România, am primit câteva premii, am scris câteva cărți, am fost keynote speaker la Careers Day în Monaco, speaker motivațional pentru unele companii mari din România și am câștigat bani frumoși din toate astea.

Nici nu mă faceți să povestesc și ce am făcut în ceilalți 25 de ani de carieră! Da, a fost un du-te-vino constant: zboruri, drumuri, schimbat valize… ca să pot fi în Arizona, Canada, Singapore, California, Abu Dhabi, Marea Britanie, Finlanda, New York, în toată Europa, pentru și alături de Felix Baumgartner. Nimeni nu m-a susținut mai mult decât el. Era al naibii de mândru de fiecare realizare a mea, așa cum eram și eu de-ale lui. Și cred că mă iubea și mai mult pentru că reușeam să le fac pe toate fără să mă plâng vreodată.

Da, asta sunt eu. Fabricată în România. Și mândră! Așa cum ar trebui să fie orice femeie, ținându-se de propriile visuri chiar și în mijlocul celei mai mari iubiri din viața ei. Putem face totul, fetelor. Nu renunțați niciodată la cine sunteți”, a notat Mihaela Rădulescu pe Instagram.

