Prima pagină » Actualitate » Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”

Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”

Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu: „Ce a avut în minte administrația locală?”

Ion Gavrilă Ogoranu a fost comemorat sâmbătă, 2 mai 2026, în satul Galtiu din județul Alba, în cadrul unui eveniment la care au participat zeci de persoane, inclusiv simpatizanți ai Mișcarea Legionară. Ceremonia, desfășurată în fața bisericii și în cimitir, a inclus și dezvelirea unei plăci memoriale, ceea ce a stârnit reacții critice din partea Institutul Wiesel, care acuză autoritățile locale că au permis o formă de omagiere publică a unui fost membru al unei organizații fasciste.

Institutul Wiesel critică dur comemorarea lui Ion Gavrilă Ogoranu

Institutul Wiesel a condamnat public desfășurarea evenimentului și, mai ales, aprobarea acestuia de către administrația locală.

Directorul instituției, Alexandru Florian, a afirmat că mai multe indicii semnalate în spațiul public arată caracterul omagial al evenimentului, invocând prezența unor simboluri, a unor cântece asociate Mișcării Legionare și participarea unor reprezentanți ai clerului.

„Chiar dacă nu erau vizibile în mod explicit, semnalele erau acolo. Elementele apărute în presă sugerează clar o intenție de omagiere. Cea mai mare problemă rămâne însă placa memorială și faptul că un astfel de eveniment a fost permis în spațiul public”, a transmis Alexandru Florian, pentru G4Media.

Reprezentantul Institutului a ridicat și problema responsabilității administrației locale, criticând aprobarea unui astfel de demers public.

„Ce a avut în minte administrația locală atunci când a aprobat memorializarea publică a unui militant activ al unei formațiuni politice fasciste din România?”, a întrebat Alexandru Florian.

Zeci de persoane prezente la eveniment

Comemorarea a fost organizată de Fundația Ion Gavrilă Ogoranu, o structură cunoscută pentru poziționări favorabile sau asociate simbolic cu Mișcarea Legionară. Președintele fundației, Corloian Baciu, a fost surprins în 2024 la Tâncăbești, unde a fost fotografiat făcând un gest asociat cu simbolistica legionară, în apropierea locului unde a fost executat liderul mișcării, Corneliu Zelea Codreanu.

Evenimentul de comemorare a avut loc în satul Galtiu, comuna Sântimbru, județul Alba, și a marcat 20 de ani de la moartea lui Ion Gavrilă Ogoranu, prezentat de organizatori drept lider al rezistenței anticomuniste din Munții Făgăraș.

Zeci de persoane au participat la o ceremonie de tip priveghi, urmată de un moment de comemorare la cimitir și de dezvelirea unei plăci memoriale dedicate acestuia. La eveniment a fost prezent și un preot, iar atmosfera a inclus elemente care au atras ulterior controverse în spațiul public.

Ion Gavrilă Ogoranu este cunoscut în principal pentru rolul său în rezistența anticomunistă din Munții Făgăraș, însă trecutul său este asociat și cu apartenența la Mișcarea Legionară, organizație interbelică de extremă dreapta.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
10:36
De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
ACUZAȚII George Simion acuză partidele din coaliție de „jaf” în programul SAFE și critică direcția contractelor de înarmare
09:46
George Simion acuză partidele din coaliție de „jaf” în programul SAFE și critică direcția contractelor de înarmare
INVESTIȚIE Gabriel Oprea anunță o investiție de 5 milioane de euro în ferma Black Angus deținută de Gigi Nețoiu
09:15
Gabriel Oprea anunță o investiție de 5 milioane de euro în ferma Black Angus deținută de Gigi Nețoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: În România, a fi susținător al Americii a devenit o crimă
09:00
Valentin Stan: În România, a fi susținător al Americii a devenit o crimă
SPORT Surpriză la baza FCSB. Peste cine a dat Gigi Becali: „Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine”
08:34
Surpriză la baza FCSB. Peste cine a dat Gigi Becali: „Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pe 5 mai va fi o întrecere între partide ca moțiunea să treacă cu cele mai multe voturi pentru din istoria democrației românești”
08:30
Ion Cristoiu: „Pe 5 mai va fi o întrecere între partide ca moțiunea să treacă cu cele mai multe voturi pentru din istoria democrației românești”
Mediafax
De ce retragerea militarilor americani din Germania nu este cea mai mare lovitură pentru Europa
Digi24
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
În Europa există un loc unde „călătoria în timp” pare reală
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacă nu bei mai mult de două beri și ieși pozitiv la alcooltest, primești amendă sau se consideră infracțiune?
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Un studiu a analizat cât de în siguranță sunt bicicliștii pe străzile aglomerate. Veștile nu sunt îmbucurătoare!
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
11:19
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 4 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
CONTROVERSĂ BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
10:44
BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
Gândul de Vreme Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:35
Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
10:22
Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
CONTROVERSĂ Criza kerosenului schimbă regulile în aeroporturi: pasagerii pot fi mutați pe alte zboruri pentru a economisi combustibil
10:12
Criza kerosenului schimbă regulile în aeroporturi: pasagerii pot fi mutați pe alte zboruri pentru a economisi combustibil

Cele mai noi

Trimite acest link pe