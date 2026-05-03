Radu Oprea, atac la adresa lui Dragoș Pîslaru. „A transmis un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan”

Radu Oprea a lansat un atac la adresa lui Dragoș Pîslaru. Fostul secretar general al Guvernului îl acuză pe ministrul Fondurilor Europene că ar fi transmis un raport prin care l-ar fi dezinformat pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu implementarea PNRR.

Radu Oprea susține că Dragoș Pîslaru ar fi înaintat premierului Ilie Bolojan un raport de deplasare în care „îl dezinformează” vizavi de implementarea PNRR. Documentul nu ar fi evidențiat eventualele pierderi financiare.

„Aroganța unui om ne costă pe toți”

„Dragoș Pîslaru la întoarcerea de la Bruxelles a transmis un raport de deplasare. Un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan. Nu spune nimic despre niciun risc de a pierde bani din cererea de plată numărul 3.

Aflăm doar cât de bun negociator este: „delegația română a atras atenția asupra schimbării de abordare față de mandatele precedente, subliniind că implicarea directă și personală a conducerii politice a ministerului – ministru și viceprim-ministru – în dialogul cu Comisia Europeană reprezintă un semnal clar al seriozității cu care autoritățile române tratează angajamentele asumate prin PNRR”.

Cât de clar a fost receptat semnalul seriozității și al implicării personale se vede din pierderea a 200 milioane de euro din jalonul privind AMEPIP despre care spunea atunci că: „Progresele înregistrate în domeniul guvernanței corporative, concretizate în operaționalizarea AMEPIP, adoptarea legislației privind companiile de stat și elaborarea tabloului de bord de monitorizare a indicatorilor de performanță au fost recunoscute de echipa Comisiei Europene drept pași semnificativi în direcția corectă.”

În concluzie, aroganța unui om ne costă pe toți și spun lucrul acesta pentru că a îndepărtat din echipa de negociere cu Comisia profesioniștii din Secretariatul General al Guvernului care au realizat toate progresele pe care le menționa mai sus. Da, cred că împreună cu ei, dacă exista o continuitate a discuțiilor la nivel tehnic, am fi putut obține rezultate mai bune, pentru că penalizarea cu 200 de milioane de euro arată că evaluarea Comisiei este că AMEPIP ar fi neoperational, ceea ce nu este adevărat.

Iar cele 132 milioane euro primite pe jalonul AMEPIP sunt urmare numirii conducerii actuale, printr-o selecție corectă și transparentă, rezultat la care Dragoș Pîslaru sau Oana Gheorghiu nu au avut nicio contribuție. Meritul este al colegilor din SGG și într-o oarecare măsură și al meu”, a notat Radu Oprea pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook