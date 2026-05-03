Ion Cristoiu: Vor fi prezenți diseară în Piața Victoriei Macron, Merz și Tusk ca să apere Democrația din România?

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție mitingul pro-Bolojan, anunţat astăzi, la Bucureşti, în Piaţa Victoriei, de la ora 18.00.

„Potrivit unui afiș răspândit pe rețelele sociale, în seara zilei de duminică, 3 aprilie, la ora 18:00, populația României este invitată la un miting în Piața Victoriei, având drept scop apărarea, cu orice preț, până la ultima picătură de sânge, a democrației din România. Dacă citești slogane, lozincile care definesc această chemare, te-nfiori: patria este în primejdie. Deci, manifest pentru democrație.

Noi, cetățenii, nu vom sta pe margine. Apărăm democrație, apărăm parcursul european, apărăm viitorul nostru, apărăm adevărul și decența, ieșim împreună pentru România. Pentru noi, democrația se apără în stradă. Aceasta este, să zicem, partea politică. Așadar, diseară populația României este chemată, repet, să apere parcursul european. De ce? Și marți se dezbate în Parlamentul României o moțiune de cenzură împotriva unei persoane numite Ilie Bolojan. Nu știu. Poate că Ilie Bolojan este premierul României”, a spus Ion Cristoiu.

„Au chemat populația României să salveze democrația”

„Poate că, așa cum spune Cristian Tudor Popescu, înainte sau pentru că nu și-a luat pastilele, dacă pică Ilie Bolojan, România se distruge, gata, nu mai rămâne nimic, deci ne pierdem independența, suveranitatea, am înțeles. Deci Ilie Bolojan este, pentru autorii convocării, pentru influenceri precum Cristian Tudor Popescu, Andrei Caramitru, Oana Pellea, Papahagi, garanția că România e stabilă, dar mai ales că rămâne în Europa. Dacă pică Ilie Bolojan, deci dacă moțiunea trece, spun autorii chemării și alți influenceri, atunci România nu mai iese din Europa”, a continuat publicistul.

„În jurnalul meu video de aseară am spus că am mai trăit de vreo 2 ori acest moment. Adică chemări gen „ieșiți în stradă să salvăm democrația și parcursul european” au fost înainte, între cele două tururi ale legilor prezidențiale, în 2024, când toate televiziunile modulare, toate site-urile, organizațiile așa-zise societăți civile sau așa-zisele organizații ale așa-zisei societăți, strigau: „Ieșiți să o votăm pe Elena Lasconi, pentru că, dacă nu o votăm, România își pierde parcursul, nu mai merge pe drumul european”.

S-au anulat alegerile, și motivul că, dacă ar fi avut loc turul al 2-lea, dacă ar fi fost votată Lasconi, dacă ar fi avut loc turul al 2-lea, România își pierdea parcursul european. După asta au venit alegerile din mai anul trecut, când iar, între cele două tururi, aceleași persoane, aceiași cetățeni, aceiași influenceri, aceleași organizații ne-au chemat. Au chemat populația României să salveze democrația, votându-l pe Nicușor Dan, l-am votat pe Nicușor Dan”, a mai spus Ion Cristoiu.

„El este președinte și iată că, din nou, nu e suficient că e președinte, trebuie să-l apărăm și pe Ilie Bologan. Dacă e așa de grav, se pare că situația e dramatică. Și-mi amintesc că anul trecut, într-o situație asemănătoare, prin care, vezi Doamne, trecea Republica Moldova, în ajutorul Maiei Sandu au sărit cancelarul Germaniei, Merz, președintele Franței, Macron, premierul Poloniei, Tusk, care au venit la Chișinău, au participat la o mare manifestare ca să o ajute să salveze democrația din Republica Moldova.

Problema este, având în vedere că, potrivit autorilor manifestului, România este și ea amenințată de un asemenea pericol, normal ar fi ca diseară, în Piața Victoriei, să fie Macron, Merz, Tusk și să-l apere pe Ilie Bolojan de această moțiune de cenzură. Să rămână Ilie Bolojan premier, pentru că, vorba lui CTP, dacă nu mai e premier, gata, România dispare de pe hartă. Sunt curios dacă diseară cei trei vin să salveze democrația din România și parcursul european al României”, a încheiat publicistul.

