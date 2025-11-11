Câștigătorul Asia Express care și-a luat lanț de aur de 1 kilogram din bazar. A defilat cu bijuteria pe stradă: „Așa a zis că-i place, să vadă lumea”

Unul dintre concurenții de la Asia Express despre care se cunoaște, deja, că a câștigat competiția, își cumpărase, în urmă cu mulți ani, un lanț de aur de un kilogram dintr-un bazar turcesc. Episodul haios a fost adus în atenție chiar de unul dintre foștii colegi ai câștigătorului de la Antena 1. După ce și-a achiziționat bijuteria de la Instanbul, a defilat mândru pe stradă, acasă, în România, „să vadă lumea”.

Dan Alexa și Gabi Tamaș formează una dintre echipele de la Asia Express. Tot ei sunt și marii câștigători ai acestui sezon. Finala Asia Express – Drumul Eroilor va aduce o bătălie strânsă pentru premiul de 30.000 de euro și, potrivit CANCAN, duo-ul Dan Alexa – Gabi Tamaș va fi triumfător.

Episod haios: lanțul de aur de un kilogram cumpărat în bazarul turcesc

În urmă cu mai bine de 20 de ani, când Gabi Tamaș și Florin Bratu activau la Galatasaray în sezonul 2003-2004, un episod haios a avut loc între cei doi, în Turcia. Fostul fundaș și „Bratone”, actualul antrenor al CS Dinamo (Liga 2), alături de Ovidiu Petre, au mers într-un bazar din Istanbul pentru ca Gabi Tamaș să-și cumpere un lanț de aur.

„Gabi mereu m-a ascultat. Fusesem de mic cu el. Am fost și la Galatasaray cu el. Nu ți-am povestit la Galatasaray? M-a luat pe mine și pe Ovidiu Petre și zice: «Bă, trebuie să mergem în bazar!…Păi…?…Trebuie să-mi iau și eu în lănțișor…Ok, Gabi, mergem». Ne-am dus, ne-au recunoscut ăia. Sunt bazaruri pe o rază de doi kilometri numai cu aur. Eram puțin mai deștepți, mai cu multă minte. Investeam în aur. Dacă era 10 dolari gramul, nouă ni-l dădea cu 1-2 dolari”, a povestit Florin Bratu.

Inițial, avea în plan să își cumpere un lanț mic. Totuși, în cele din urmă a ajuns să investească într-un accesoriu de aur care cântărea un kilogram. A și defilat cu lanțul de aur la gât, acasă, la Brașov, ca „să vadă lumea”.

„Gabi s-a oprit într-un loc unde i-a plăcut și și-a făcut un lanț de aur de un kilogram. Așa a zis că-i place. Să-l ducă la Brașov și să-l scoată să vadă lumea. Nu mai știu în cât timp, câteva zile poate. Voia cu model. Era foarte compact. Să ai un kilogram la gât. Îi plăcea să-l întrebe lumea ce-i cu lanțul ăla la gât. Era simpatic”, a mai povestit fostul internațional, în podcastul „I AM Ștucan”.

