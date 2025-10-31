FOTO. Dan Alexa și Alina Pușcău despre ce s-a întâmplat între ei la ”Asia Express”. ”Aș fi spus-o pentru că m-ar fi AVANTAJAT situația asta”

Alina Pușcău și Dan Alexa au spus ce relație este între ei ei de fapt după ce s-a tot vorbit despre apropierea dintre ei la ”Asia Express”.

Fotomodelul Alina Pușcău a participat la ”Asia Express” 2025 alături de Cristina Postu. La rândul său, Dan Alexa a făcut echipă cu colegul și prietenul său Gabi Tamaș.

La un moment dat, în timpul competiției, s-au schimbat echipele pentru puțin timp, astfel că Alina Pușcău a ajuns alături de Dan Alexa. Cei doi au fost nevoiți să găsească împreună cazare, iar situația a făcut ca ei să doarmă în același pat, de aici apărând și speculațiile despre o posibilă relație între ei.

Dan Alexa și Alina Pușcău despre ce s-a întâmplat între ei la ”Asia Express”. ”Nu s-a întâmplat nimic, avem o legătură strânsă ca și prieteni”

Cei doi au lămurit lucrurile despre ce s-a întâmplat între ei la ”Asia Express”.

”Asia Express ne-a pus într-un context în care ne-am conectat emoțional, ca frații, ca surorile, a fost un experiment foarte frumos. Se poate avea o prietenie între o femeie și un bărbat”, a explicat Alina Pușcău la emisiunea ”Un show păcătos”, de la Antena Stars, potrivit click.ro.

”Lăsând gluma la o parte, sincer, dacă aș fi avut ceva cu Alina, aș fi spus-o, pentru că este o femeie foarte dorită, dar nu s-a întâmplat nimic. Eu pe Alina o iubesc ca pe o soră. Este un om excepțional, adică rar am văzut un om atât de bun, poate naiv în foarte multe aspecte. Nu s-a întâmplat nimic, avem o legătură strânsă ca și prieteni (…) Dacă ar fi fost să se întâmple ceva, cred că aș fi spus-o pentru că m-ar fi avantajat situația asta, fiind și într-o situație în care nu mai sunt căsătorit, dar nu mai e cazul”, a declarat și Dan Alexa la emisiunea ”Viața fără filtru”, de la același post TV.