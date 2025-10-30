FOTO. Gabi Tamaș, despre experiența ”Asia Express”. ”Singura mea TEAMĂ a fost să nu mă fac de râs”

Gabi Tamaș, în vârstă de 41 de ani, a vorbit despre experiența ”Asia Express” 2025, de la Antena 1, unde a făcut echipă cu Dan Alexa.

Gabi Tamaș este un fost fotbalist. Acesta a participat la ”Asia Express” 2025, unde a făcut echipă cu colegul și prietenul său Dan Alexa,

Gabi Tamaș a făcut declarații despre ce a însemnat pentru el experiența ”Asia Express” într-un interviu pentru revista Avantaje.

Gabi Tamaș, despre experiența ”Asia Express”. ”Simțeam pur și simplu că ne cade cerul în cap”

”Eu și Dan am luat competiția asta ca pe o oportunitate de a ne distra. Sincer, nu am urmărit un sezon cap-coadă, știam doar în mare despre ce e vorba, dar nu mă așteptam să fie atât de greu. Singura mea teamă a fost să nu mă fac de râs. În același timp, Asia Express a fost și un fel de reset pentru noi.

Faptul că nu mai stai cu telefonul în mână, că te desprinzi de tot ce înseamnă rutină și viața de zi cu zi, e ceva ce, oricât ai încerca singur, e foarte greu de făcut.

Gândește-te: îți spui că vrei să stai jumătate de zi fără telefon, dar imediat apare tentația – să verifici cine a sunat, dacă ai primit vreun mesaj, ce s-a mai întâmplat. Aici, însă, ești obligat să intri în contextul ăsta. La început e greu, dar după aceea devine o experiență care îți curăță psihicul. Un reset adevărat”, a spus Gabi Tamaș.



Fostul fotbalist a mărturisit că lucrul cel mai greu la ”Asia Express” a fost să găsească cazare:

”Am spus asta de foarte multe ori în emisiune și o repet și acu: cel mai greu moment pentru noi a fost să ne căutăm cazare. N-am cerut niciodată nimic de la nimeni în viața mea, așa că atunci când venea seara și știam că trebuie să batem pe la porțile oamenilor, simțeam pur și simplu că ne cade cerul în cap.

Îmi amintesc prima noapte în care a trebuit să facem asta – am folosit banii de la Irina ca să cumpărăm niște bere, doar ca să ne facem curaj. Și totuși, am descoperit că oamenii din Filipine sunt extrem de calzi și de buni. Asta nu a făcut neapărat lucrurile mai ușoare, dar ne-a ajutat să ne adaptăm și să ne obișnuim cu ipostaza asta nouă: doi oameni, pe stradă, noaptea târziu, care au nevoie de un loc unde să doarmă.

Ușor, ușor, scapi de rușine și începi să accepți situația. Înțelegi că face parte din regulile jocului și că singura soluție este să îți asumi pe deplin contextul”.