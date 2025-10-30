Prima pagină » Actualitate » FOTO. Gabi Tamaș, despre experiența ”Asia Express”. ”Singura mea TEAMĂ a fost să nu mă fac de râs”

FOTO. Gabi Tamaș, despre experiența ”Asia Express”. ”Singura mea TEAMĂ a fost să nu mă fac de râs”

30 oct. 2025, 17:30, Actualitate
FOTO. Gabi Tamaș, despre experiența ”Asia Express”. ”Singura mea TEAMĂ a fost să nu mă fac de râs”
Galerie Foto 17
Gabi Tamaș, despre experiența ”Asia Express”

Gabi Tamaș, în vârstă de 41 de ani, a vorbit despre experiența ”Asia Express” 2025, de la Antena 1, unde a făcut echipă cu Dan Alexa.

Gabi Tamaș este un fost fotbalist. Acesta a participat la ”Asia Express” 2025, unde a făcut echipă cu colegul și prietenul său Dan Alexa,

Gabi Tamaș a făcut declarații despre ce a însemnat pentru el experiența ”Asia Express” într-un interviu pentru revista Avantaje.

Gabi Tamaș, despre experiența ”Asia Express”.  ”Simțeam pur și simplu că ne cade cerul în cap”

”Eu și Dan am luat competiția asta ca pe o oportunitate de a ne distra. Sincer, nu am urmărit un sezon cap-coadă, știam doar în mare despre ce e vorba, dar nu mă așteptam să fie atât de greu. Singura mea teamă a fost să nu mă fac de râs. În același timp, Asia Express a fost și un fel de reset pentru noi.

Faptul că nu mai stai cu telefonul în mână, că te desprinzi de tot ce înseamnă rutină și viața de zi cu zi, e ceva ce, oricât ai încerca singur, e foarte greu de făcut.

Gândește-te: îți spui că vrei să stai jumătate de zi fără telefon, dar imediat apare tentația – să verifici cine a sunat, dacă ai primit vreun mesaj, ce s-a mai întâmplat. Aici, însă, ești obligat să intri în contextul ăsta. La început e greu, dar după aceea devine o experiență care îți curăță psihicul. Un reset adevărat”, a spus Gabi Tamaș.


Fostul fotbalist a mărturisit că lucrul cel mai greu la ”Asia Express” a fost să găsească cazare:

”Am spus asta de foarte multe ori în emisiune și o repet și acu: cel mai greu moment pentru noi a fost să ne căutăm cazare. N-am cerut niciodată nimic de la nimeni în viața mea, așa că atunci când venea seara și știam că trebuie să batem pe la porțile oamenilor, simțeam pur și simplu că ne cade cerul în cap.

Îmi amintesc prima noapte în care a trebuit să facem asta – am folosit banii de la Irina ca să cumpărăm niște bere, doar ca să ne facem curaj. Și totuși, am descoperit că oamenii din Filipine sunt extrem de calzi și de buni. Asta nu a făcut neapărat lucrurile mai ușoare, dar ne-a ajutat să ne adaptăm și să ne obișnuim cu ipostaza asta nouă: doi oameni, pe stradă, noaptea târziu, care au nevoie de un loc unde să doarmă.

Ușor, ușor, scapi de rușine și începi să accepți situația. Înțelegi că face parte din regulile jocului și că singura soluție este să îți asumi pe deplin contextul”.

Citește și

CONTROVERSĂ Ionuț Moșteanu reacționează după dezvăluirea GÂNDUL: „Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română”
17:46
Ionuț Moșteanu reacționează după dezvăluirea GÂNDUL: „Au fost peste 2.000 de militari din Armata Română”
DECES Avarul MISTERIOS descoperit de satelit în Pusta maghiară. Cine este de fapt călăreţul oriental căsăpit la Budapesta
17:10
Avarul MISTERIOS descoperit de satelit în Pusta maghiară. Cine este de fapt călăreţul oriental căsăpit la Budapesta
TURISM Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează
16:37
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează
EVENIMENT România a devenit în premieră CAMPIOANĂ europeană la șah după ce a câștigat Cupa Cluburilor Europene
16:33
România a devenit în premieră CAMPIOANĂ europeană la șah după ce a câștigat Cupa Cluburilor Europene
POLITICĂ Ionuț Moșteanu visează locuri de muncă și fabrici noi din banii românilor dați pe „înarmare”: „Nu vrem doar să cumpărăm RACHETE din afară”
16:11
Ionuț Moșteanu visează locuri de muncă și fabrici noi din banii românilor dați pe „înarmare”: „Nu vrem doar să cumpărăm RACHETE din afară”
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Digi24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă 230 milioane euro din PNRR
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Dr. Adrian Marinescu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: Vom avea o nouă pandemie?!