Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1

Sezonul actual de „Asia Express – Drumul Eroilor” 2025 a fost unul dintre cele mai palpitante din ultimii ani. Pe măsură ce s-a intrat pe ultima sută de metri, tensiunea a fost tot mai mare.

Rezistența fizică și psihică a participanților a fost pusă la grea încercare.

Având parte de un parcurs extrem de solicitant, concurenții au străbătut mii de kilometri prin Asia, vizitând trei țări cu tradiții și culturi distincte: Vietnam, Filipine și Coreea de Sud. Fiecare etapă le-a testat abilitățile fizice, răbdarea și spiritul de observație, dar și capacitatea de a lucra în echipă în condiții de stres ridicat.

Cine a câștigat Asia Express 2025

În Coreea de Sud, concurenții au înfruntat două tradiții culinare milenare. Prima oprire a fost la Gosrak Jang Park, supranumit „paradisul condimentelor coreene”. Aici, concurenții au intrat în rolul ucenicilor unui maestru local și au fost nevoiți să prepare un butoi tradițional de sos de soia.

Proba s-a dovedit una extrem de complexă și a implicat strivirea boabelor de soia cu picioarele goale, formarea cărămizilor de meju și decorarea butoiului cu un șnur protector din pin, ardei iute și cărbune. Întregul ritual s-a încheiat cu o rugăciune de binecuvântare. Apoi, periplul a continuat în Daejeon, unde concurenții au trebuit să descifreze secretele artei Kimjang, procesul de preparare a kimchi-ului. Printre altele, echipele au fost puse să identifice corect pasta de ardei iute Cheongyang, unul dintre ingredientele esențiale ale preparatului. Doar cei care au știut răspunsul au avut voie să treacă pe pod și să-și continue drumul către marea finală.

În etapele scurse din Asia Express 2025 ne-am putut da seama că sunt câteva echipe puternice, în special cele formate din sportivi și actori. În ultimele etape, lupta s-a concentrat asupra echipelor Alexandru Ion – Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș – Dan Alexa.

În final, scrie CANCAN.RO, sportivii Gabi Tamaș și Dan Alexa au trecut primii linia de sosire, cei doi adjudecându-și și marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. Ei au obținut și alte recompense financiare în timpul competiției, inclusiv amulete câștigate la probele parcurse săptămânal. Astfel, Tamaș și Alexa se vor întoarce acasă cu o sumă totală de aproximativ 56.000 de euro fiecare.

