Cât câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, în America. Cătălina lucrează ca asistentă medicală la un azil

Saveta Bogdan (79 de ani) și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre relația cu unica sa fiică. De altfel, solista a spus cu ce se ocupă Cătălina, fiica ei, în America, dar și cât câștigă din meseria pe care o practică.

Saveta Bogdan și-a deschis sufletul și a vorbit despre fiica ei, Cătălin, care este stabilită în Statele Unite ale Americii. Interpreta de muzică populară, în vârstă de 79 de ani, merge anual în SUA, pentru a-și vizita fiica. În cadrul unui interviu, solista a mărturisit ce meserie are fiica ei, dar și cât câștigă pe oră.

Cu ce se ocupă fiica Savetei Bogdan în America

Solista a dezvăluit că fiica ei este asistentă medicală și, momentan, câștigă 36 de dolari pe oră. Însă, în curând va activa la un azil de bătrâni, iar plata per oră va fi mărită la 46 de dolari. Artista mai relevă faptul că fiica ei a fost economistă în România, absolvind ASE-ul cu o notă mare. Deși i s-a propus să rămână profesoară în cadrul facultății, a luat decizia de a părăsi țara. Odată ajunsă în America, s-a reprofilat, urmând școli medicale.

„În America, salariile sunt foarte bune, în jur de 2.500 de dolari lunar, iar dacă lucrezi și peste program, o oră în plus, ți se plătesc și orele suplimentare. Fiica mea, Cătălina, care e asistentă medicală, câștigă în prezent 36 de dolari pe oră, dar se va muta la un azil de bătrâni și va câștiga 46 de dolari pe oră. În România, ea a fost economistă, a absolvit ASE-ul cu media 9,90, i s-a propus și să rămână profesoară în cadrul facultății, i-a plăcut foarte mult matematica. Dar ea a decis să plece în America, unde s-a reprofilat. A făcut școli speciale medicale”, a precizat Saveta Bogdan pentru Click.

Tot în cadrul interviului, Saveta Bogdan a mărturisit că averea ei îi va reveni fiicei. Cătălina este stabilită în SUA de peste 15 ani.

