Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cât câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, în America. Cătălina lucrează ca asistentă medicală la un azil

Cât câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, în America. Cătălina lucrează ca asistentă medicală la un azil

17 oct. 2025, 20:32, Showbiz
Cât câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, în America. Cătălina lucrează ca asistentă medicală la un azil

Saveta Bogdan (79 de ani) și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre relația cu unica sa fiică. De altfel, solista a spus cu ce se ocupă Cătălina, fiica ei, în America, dar și cât câștigă din meseria pe care o practică.

Saveta Bogdan și-a deschis sufletul și a vorbit despre fiica ei, Cătălin, care este stabilită în Statele Unite ale Americii. Interpreta de muzică populară, în vârstă de 79 de ani, merge anual în SUA, pentru a-și vizita fiica. În cadrul unui interviu, solista a mărturisit ce meserie are fiica ei, dar și cât câștigă pe oră.

Cu ce se ocupă fiica Savetei Bogdan în America

Solista a dezvăluit că fiica ei este asistentă medicală și, momentan, câștigă 36 de dolari pe oră. Însă, în curând va activa la un azil de bătrâni, iar plata per oră va fi mărită la 46 de dolari. Artista mai relevă faptul că fiica ei a fost economistă în România, absolvind ASE-ul cu o notă mare. Deși i s-a propus să rămână profesoară în cadrul facultății, a luat decizia de a părăsi țara. Odată ajunsă în America, s-a reprofilat, urmând școli medicale.

„În America, salariile sunt foarte bune, în jur de 2.500 de dolari lunar, iar dacă lucrezi și peste program, o oră în plus, ți se plătesc și orele suplimentare. Fiica mea, Cătălina, care e asistentă medicală, câștigă în prezent 36 de dolari pe oră, dar se va muta la un azil de bătrâni și va câștiga 46 de dolari pe oră.

În România, ea a fost economistă, a absolvit ASE-ul cu media 9,90, i s-a propus și să rămână profesoară în cadrul facultății, i-a plăcut foarte mult matematica. Dar ea a decis să plece în America, unde s-a reprofilat. A făcut școli speciale medicale”, a precizat Saveta Bogdan pentru Click.

Tot în cadrul interviului, Saveta Bogdan a mărturisit că averea ei îi va reveni fiicei. Cătălina este stabilită în SUA de peste 15 ani.

Autorul recomandă:

FOTO / Pe ce a plătit Saveta Bogdan 100 de lei. ”Și am ieșit din magazin cu punga GOALĂ”

Saveta Bogdan, trădată în dragoste. Al doilea soț a înșelat-o cu 80 de AMANTE

FOTO. Celia dă detalii despre mariajul său. ”Mi-aș fi dorit să mă ÎNȚELEAGĂ mai mult decât o face”

FOTO. Cum face ECONOMII Oana Lis. ”Învăț tot felul de trucuri”

Sursă foto: captură video Youtube

Mediafax
Arafat, despre explozia din București: Pompierii au fost prezenți joi, la solicitarea locatarilor
Digi24
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Arafat, despre explozia din București: Pompierii au fost prezenți joi, la solicitarea locatarilor
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
Zi de doliu pentru România. Călin Georgescu, îndurerat de tragedie: Când inima se răcește, viața plătește
Evz.ro
Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
(P) De ce să aleg un GPU server în locul unui server tradițional CPU?
ACTUALITATE Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos
20:03
Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos
ACTUALITATE Asociația Serviciilor Funerare din România, alături de victimele exploziei din Rahova
20:01
Asociația Serviciilor Funerare din România, alături de victimele exploziei din Rahova
SHOWBIZ Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
19:59
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
ADMINISTRAȚIE Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova
19:30
Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova
BREAKING NEWS Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz dă vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor
19:19
Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz dă vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor
ACTUALITATE Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova
19:18
Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova