FOTO / Pe ce a plătit Saveta Bogdan 100 de lei. ”Și am ieșit din magazin cu punga GOALĂ”

13 oct. 2025, 16:30, Actualitate
Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan  a fost la cumpărături și a fost șocată de prețurile la mâncare din magazin.

Saveta Bogdan este unul dintre numele cunoscute ale muzicii populare românești.

În plan personal, artista nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț a murit, iar cel de-al doilea i-a fost infidel, având nu mai puțin de 80 de amante.

În ultimele luni, artista a stat în America, la fiica sa, Cătălina. Revenită în țară, Saveta Bogdan a fost surpinsă să constate că, pe durata cât a fost plecaă, prețurile la mâncare în România au crescut. Aceasta a spus, pentru click.ro, ce a reușit să cumpere de 100 de lei.

Pe ce a plătit Saveta Bogdan 100 de lei. ”Este jale în România, cu prețurile astea”

”Am intrat să îmi cumpăr niște iaurt, gem, lapte și fasole păstăi, și mici fleacuri. Am plătit aproape 100 de lei. Și am ieșit din magazin cu punga goală. Este jale în România, cu prețurile astea! Stați să vedeți că imediat vin și facturile la gaze, curent, atunci să vedem ce mai facem”, a spus Saveta Bogdan.

”Noroc că mai cânt, pe ici, pe colo, pe unde mă mai invită lumea, și mă mai completez cu pensia, că altfel nu știu ce mă făceam. Fiica mea vrea să mă ajute cu bani, dar am refuzat. Să-și facă rostul ei, că de aceea muncește atâta printre străini, eu încă mă descurc. Și de Crăciun și de Revelion cred că o să am niște contracte. Mă duc să cânt, să fac bani pentru facturile de peste iarnă. Eu îmi ajut și vecinii de bloc săraci, cu pensii mici, le mai duc câte o farfurie cu mâncare caldă”, a mai declarat aceasta.

