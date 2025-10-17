Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cum face ECONOMII Oana Lis. ”Învăț tot felul de trucuri”

17 oct. 2025, 17:30, Actualitate
Cum face economii Oana Lis

Oana Lis, în vârstă de 46 de ani, a spus ce anume face pentru a reuși să economisească bani. ”Învăț tot felul de trucuri” , a explicat aceasta.

Oana Lis formează o familie cu Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, de foarte mulți ani. Blonda a fost mereu alături de cel care îi este partener de viață. De-a lungul anilor, Oana Lis și soțul ei au trecut prin multe momente dificile. Viorel Lis se confruntă în prezent cu mari probleme de sănătate.

Oana Lis  se descurcă din ce în ce mai greu cu îngrijirea partenerului ei de viață și a scos la vânzare diverse obiecte de valoare din casă, dar și vestimentare pentru a face rost de bani pentru tratamente.

Pentru că se descurcă greu cu banii, Oana Lis a explicat, pentru click.ro, că, pentru a economisi, face provizii pentru congelator.

Cum face economii Oana Lis. ”Când nu ai bani să faci ceva de mâncare din ce ai acolo”

”Pentru a economisi învăț tot felul de trucuri și am învățat că poți să pui dovleac, se găsește și să cumperi, dovleac dat prin răzătoare, morcov dat prin răzătoare și le pui la congelator, afine, sunt mai convenabile acum. Încerc să pun în congelator lucruri care să dureze mai mult și când nu ai bani să faci ceva de mâncare din ce ai acolo”, a declarat Oana Lis.


Partenera de viață a lui Viorel Lis a mărturisit că îi este dor de gustul alimentelor de altădată:

”O salată de roșii cu brânză, un pepene, cum se zice, să mănânci “cocoșul” la pepene, mijlocul ăla, și să îți placă. Vara asta am cumpărat cinci pepeni și niciunul nu a fost bun, i-am mai și cărat până acasă. Nu știu ce se întâmplă la noi. Salata de roșii cu castraveți, cu puțină brânză, roșia din grădină de la mamaie, pe care doar o ștergeam și o mâncam așa și nu pățeam nimic, omleta aia din ouă, galbenă așa, da, mi-e dor de lucrurile astea simple. Cei care avem acum 40 plus știm ce înseamnă mâncarea adevărată, mâncarea simplă, cu gust. Acum, oricât de multe condimente am pune în mâncare, nu mai are gustul acela natural și sănătos. Zilele astea am zis că fac și eu niște frigănele, sau nu mai știu cum se numeau, mi-e dor de un dulce pe care îl făceam și mâncam pâinea aceea dată prin ouă, prăjită și dată prin zahăr. Așa am trăit și așa mi s-a format gustul”.

