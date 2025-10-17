FOTO. Celia dă detalii despre mariajul său. ”Mi-aș fi dorit să mă ÎNȚELEAGĂ mai mult decât o face”

Cântăreața Celia, pe numele său real Cristina Ioana Socolan, a dat detalii despre mariajul cău Ardeli Ancuța, bărbatul împreună cu care are doi copii.

Celia, în vârstă de 41 de ani, este căsătorită cu Ardeli Ancuța, împreună cu care are un băiețel, Angelo Ioan.

În data de 16 februarie 2022, Celia a devenit mămică pentru a doua oară. Artista a adus pe lume o fetiță, pentru care a ales numele Sara-Maria.

Vedeta a făcut declarații despre mariajul său la podcastul realizat de Bursucu.

Celia dă detalii despre mariajul său. ”Suntem foarte diferiți, el e rece, e cam rece”

”Mi-aș fi dorit să îl simt mai aproape. Mi-aș fi dorit să mă înțeleagă mai mult decât o face. Atât de mult mi-aș fi dorit. Suntem foarte diferiți, el e rece, e cam rece. E rece pe o parte și pe de cealaltă parte văd că mă iubește, că noi suntem totul lui”, a mărturisit Celia, citată de spynews.ro.

Artista a spus și ce anume nu ar tolera în căsnicie:

”Nu cred că aș ierta, sincer. Neiubirea, să simt că nu contez pentru omul respectiv și că nu îi pasă de tot ceea ce simt eu. N-aș putea să stau la nesfârșit lângă omul pentru care eu nu contez. Eu sunt omul care are nevoie de multă iubire (…) Caut să îmi găsesc fericirea”.