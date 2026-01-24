Prima pagină » Diverse » Showbiz » Câți bani primește Aris Eram, de la Antena 1, pentru fiecare săptămână la Survivor. Fiul faimoasei Andreea Esca a dat lovitura

Câți bani primește Aris Eram, de la Antena 1, pentru fiecare săptămână la Survivor. Fiul faimoasei Andreea Esca a dat lovitura

24 ian. 2026, 07:00, Showbiz
Câți bani primește Aris Eram, de la Antena 1, pentru fiecare săptămână la Survivor. Fiul faimoasei Andreea Esca a dat lovitura

Câți bani primește Aris Eram, de la Antena 1, pentru fiecare săptămână la Survivor. Fiul faimoasei Andreea Esca a dat lovitura.

Câți bani primește Aris Eram, de la Antena 1, pentru fiecare săptămână la Survivor

Aris Eram primește 2.500 de euro pe stage / săptămână la Survivor 2026. El a rezistat până acum 3 stage-uri, deci are deja 7.500 euro asigurați.

Fiul Andreei Esca s-a născut la 24 iulie 2003 și încă din primii ani de școală a fost orientat spre învățământul de elită.

Atât Aris, cât și sora lui, Alexia Eram, au urmat cursurile Liceului Francez „Anna de Noailles” din București.

Aris a studiat la Barcelona

Deși a avut rezultate excelente, Aris a fost exmatriculat temporar, în urma unui incident. „E amuzant. O povestesc, e tare. Aveam un spray cu piper, nu mai știu de ce l-am cumpărat. Cum nu-l foloseam, i-am zis unui prieten să mergem în baia școlii să-l încerce el. Am mers cu câțiva prieteni, haha, prietenul dă cu spray puțin. Ieșim tușind puțin, ne ducem la oră.

Mergem la oră și prietenul meu se duce la baie. Se întoarce stresat. A văzut profesori de fizică și științe care intrau cu mască de gaze. (…) Eram superstresat. Am dat două sprayuri, dar era foarte puternic. A intrat diriginta în clasa noastră, ne-a scos de acolo, zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe. Ziua următoare s-au închis toate băile, pentru că a intrat în aerisire, și am fost exmatriculat o săptămână” , a povestit Aris.

După finalizarea liceului, Aris a urmat studii universitare la Barcelona, în domeniul business-ului.

După ce a participat alături de sora lui la Asia Express, Aris a îmbrățișat provocarea Survivor, pentru a demonstra că nu este doar „fiul unei vedete”.

SURSA FOTO: captură Antena 1

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Volodimir Zelenski, aspru criticat pentru discursul de la Davos
NEWS ALERT Dosar penal în cazul minorului de 13 ani, principalul suspect în cazul crimei din Timiș, după o nouă descoperire a anchetatorilor
08:14
Dosar penal în cazul minorului de 13 ani, principalul suspect în cazul crimei din Timiș, după o nouă descoperire a anchetatorilor
CONTROVERSĂ Stabilitatea strategică, în pragul colapsului. Poseidon și Burevestnik, avantaj militar pentru Rusia. „Lumea se confruntă din nou cu amenințarea unei noi curse a înarmărilor”
08:00
Stabilitatea strategică, în pragul colapsului. Poseidon și Burevestnik, avantaj militar pentru Rusia. „Lumea se confruntă din nou cu amenințarea unei noi curse a înarmărilor”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Rusia de astăzi nu mai este URSS nici din punct de vedere ideologic, nici din punct de vedere militar”
08:00
Adrian Severin: „Rusia de astăzi nu mai este URSS nici din punct de vedere ideologic, nici din punct de vedere militar”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Donald Trump are meritul de a arunca în aer ipocrizia în care trăim după pandemie”
07:30
Victor Ponta: „Donald Trump are meritul de a arunca în aer ipocrizia în care trăim după pandemie”
ACTUALITATE 24 Ianuarie, calendarul zilei: Nastassja Kinski împlinește 65 de ani. Deșteaptă-te, române! devine imn de stat al României
07:15
24 Ianuarie, calendarul zilei: Nastassja Kinski împlinește 65 de ani. Deșteaptă-te, române! devine imn de stat al României

Cele mai noi

Trimite acest link pe