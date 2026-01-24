Câți bani primește Aris Eram, de la Antena 1, pentru fiecare săptămână la Survivor. Fiul faimoasei Andreea Esca a dat lovitura.

Câți bani primește Aris Eram, de la Antena 1, pentru fiecare săptămână la Survivor

Aris Eram primește 2.500 de euro pe stage / săptămână la Survivor 2026. El a rezistat până acum 3 stage-uri, deci are deja 7.500 euro asigurați.

Fiul Andreei Esca s-a născut la 24 iulie 2003 și încă din primii ani de școală a fost orientat spre învățământul de elită.

Atât Aris, cât și sora lui, Alexia Eram, au urmat cursurile Liceului Francez „Anna de Noailles” din București.

Aris a studiat la Barcelona

Deși a avut rezultate excelente, Aris a fost exmatriculat temporar, în urma unui incident. „E amuzant. O povestesc, e tare. Aveam un spray cu piper, nu mai știu de ce l-am cumpărat. Cum nu-l foloseam, i-am zis unui prieten să mergem în baia școlii să-l încerce el. Am mers cu câțiva prieteni, haha, prietenul dă cu spray puțin. Ieșim tușind puțin, ne ducem la oră.

Mergem la oră și prietenul meu se duce la baie. Se întoarce stresat. A văzut profesori de fizică și științe care intrau cu mască de gaze. (…) Eram superstresat. Am dat două sprayuri, dar era foarte puternic. A intrat diriginta în clasa noastră, ne-a scos de acolo, zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe. Ziua următoare s-au închis toate băile, pentru că a intrat în aerisire, și am fost exmatriculat o săptămână” , a povestit Aris.

După finalizarea liceului, Aris a urmat studii universitare la Barcelona, în domeniul business-ului.

După ce a participat alături de sora lui la Asia Express, Aris a îmbrățișat provocarea Survivor, pentru a demonstra că nu este doar „fiul unei vedete”.

SURSA FOTO: captură Antena 1

Autorul recomandă: