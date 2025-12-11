Prima pagină » Actualitate » Ce relație are Aris Eram cu sora lui, Alexia. ”Noi ne cam ciondănim dacă stăm mai mult timp împreună”

11 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Aris Eram, fiul vedetei de televiziune Andreea Esca, a dat detalii despre relația pe care o are cu sora sa, Alexia.  ”Noi ne cam ciondănim dacă stăm mai mult timp împreună”, a spus acesta.

Alexia Eram este fiica binecunoscutei prezentatoare de știri Andreea Esca. Tânăra a făcut parte din sezonul anterior al reality show-ului ”America Express”, unde a participat alături de fratele său, Aris.

Aris Eram a făcut declarații despre cum se înțelege cu sora lui, Alexia, într-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro.

”O susțin pe Alexia în orice face! (…) E o fată muncitoare și o soră de care să fiu mândru. Sunt destul de mândru de ea! Noi ne cam ciondănim dacă stăm mai mult timp împreună. Alexia se enervează foarte repede și pe mine mă amuză când se enervează”, a spus Aris despre sora sa, Alexia.

Tânărul a vorbit și despre el, mărturisind că și-ar dori să fie mai focusat pe ceea ce face:

”Se pare că merge totul cum trebuie și sunt un băiat destul de norocos momentan. Poate că îmi doresc să fiu un pic mai serios și mai focusat pe treaba pe care o am! Mai am și puțin timp liber printre ceea ce fac și îmi doresc să mă organizez bine”.

