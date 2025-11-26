FOTO. Aris Eram își caută IUBITĂ. ”În 2026 vreau să găsesc și eu pe cineva cu care să mă țin în brațe”

Aris Eram, fiul vedetei de televiziune Andreea Esca, a mărturisit că, anul viitor, își dorește să își găsească o iubită. Acesta a spus și ce calități caută la viitoarea parteneră.

Alexia Eram este fiica binecunoscutei prezentatoare de știri Andreea Esca. Tânăra a făcut parte din sezonul anterior al reality show-ului ”America Express”, unde a participat alături de fratele său, Aris.

Aris Eram a este singur și își caută parteneră. Acesta a mărturisit că este foarte selectiv și a dat detalii despre cum și-ar dori să fie o potențială iubită.

Aris Eram își caută iubită. ”E foarte greu să găsești o fată mișto”

”Cum stau eu cu fetele? Eu, sincer, acum vreau să-mi caut și eu jumătatea, să am și eu pe cine să țin în brațe iarna asta, dar e foarte greu să găsești o fată mișto. Mi-e greu, sunt foarte selectiv, trebuie să fie perfectă”, a declarat Aris Eram, potrivit spynews.ro.

”În primul rând, viitoarea iubită trebuie să fie foarte frumoasă, blondă dacă se poate, și să mă distrez cu ea, să pot să râd, să fie inteligentă, cam asta, să am încredere în ea. Vreau să fie cam de înălțimea mea. Uite, ăsta e un plan bun. În 2026 vreau să găsesc și eu pe cineva cu care să mă țin în brațe”, a mai spus fiul Andreei Esca.