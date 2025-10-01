Ce salariu are Irina Fodor, de fapt. Câți bani primește de la Antena 1 pentru cele 44 de zile de filmări la Asia Express 2025

Irina Fodor i-a luat locul Ginei Pistol pe postul de prezentatoare la emisiunea Asia Express, după ce soția lui Smiley a devenit mamă în anul 2019. Emisiunea a revenit la formatul vechi și se bucură de mare succes. Fanii s-au obișnuit cu Irina prezentatoare, însă mulți se întreabă ce salariu încasează pentru un sezon de filmări.

Pe 7 septembrie a debutat pe micile ecrane sezonul 8 al emisiunii Asia Express. La fel ca în ultimii patru ani, Irina Fodor a fost cea care i-a așteptat pe concurenți. Cele nouă echipe se luptă pentru premiul cel mare. Drumul lor va trece în acest sezon prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar marea finală va avea loc în capitala Coreei de Sud, Seul.

Ce salariu are Irina Fodor la Asia Express

Regulile sezonului nouă sunt aceleaşi: concurenții nu au cazare, transport și telefon și se vor descurca cu doar un dolar pe zi. Aceştia vor trebui să ajungă din Filipine până în Coreea de Sud.

Irina Fodor a acceptat și anul acesta să prezinte emisiunea, iar fanii se întreabă cu cât a fost plătită. Deși inițial era comparată cu Gina Pistol, Irina a reușit să se facă repede plăcută în rândul publicului.

Irina Fodor remunerată cu o sumă consistentă pentru 44 de zile în Asia Express

Rolul ei de prezentatoare nu este unul lipsit de riscuri, așadar pentru cele 44 de zile de filmări la Asia Express, Irina a fost remunerată cu suma de 25 de mii de euro.

Emisiunea produsă de Mona Segall este difuzată patru seri consecutive pe săptămână, de duminică până miercuri.

sursa foto: Antena 1

