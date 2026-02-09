Ce salariu primește Dani Oțil pentru Power Couple. Câți bani îi dă Antena 1 pentru o lună de filmări în Malta

De-a lungul anilor, Dani Oțil a bifat mai multe emisiuni din cadrul postului Antena 1. Pe lângă matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”, pe care îl prezintă alături de Răzvan Simion, Dani a mai acceptat și alte oferte pentru emisiuni mai mari.

Dani Oțil este una dintre figurile consacrate ale televiziunii românești, el are o carieră solidă în zona emisiunilor de tip matinal. Cunoscut pentru prezența constantă pe micul ecran, de-a lungul anilor, a contribuit la creșterea audiențelor prin informație și divertisment, în special în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde este prezentator încă din 2008.