Ce salariu primește Dani Oțil pentru Power Couple. Câți bani îi dă Antena 1 pentru o lună de filmări în Malta

09 feb. 2026, 15:25, Showbiz
De-a lungul anilor, Dani Oțil a bifat mai multe emisiuni din cadrul postului Antena 1. Pe lângă matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”, pe care îl prezintă alături de Răzvan Simion, Dani a mai acceptat și alte oferte pentru emisiuni mai mari.

Dani Oțil este una dintre figurile consacrate ale televiziunii românești, el are o carieră solidă în zona emisiunilor de tip matinal. Cunoscut pentru prezența constantă pe micul ecran, de-a lungul anilor, a contribuit la creșterea audiențelor prin informație și divertisment, în special în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde este prezentator încă din 2008.

Potrivit speculațiilor apărute în presă, Dani Oțil primește lunar undeva la 10.000 de euro doar pentru job-ul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Pentru cele difuzate seara, cum ar fi: X Factor sau Power Couple, acesta primește bani separat, evident.

Salariul pe care îl primește Dani Oțil pentru emisiunea Power Couple

Pentru întreaga emisiune Power Couple, Dani Oțil este remunerat cu suma de 20.000-25.000 de euro. Filmările din Malta se întind pe o lună de zile, iar emisiunea este difuzată pe durata a 9 săptămâni, însă, de fapt, sunt doar 27 de zile de filmări propriu zise (9 stage-uri x 3 zile = 27 zile de filmări).

