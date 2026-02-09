Prima pagină » Știri externe » JD Vance și familia sosesc în Armenia. Este primul vicepreședinte SUA care vizitează această țară

JD Vance și familia sosesc în Armenia. Este primul vicepreședinte SUA care vizitează această țară

09 feb. 2026, 18:43, Știri externe

Vicepreședintele SUA și familia sa au sosit în Armenia. JD Vance a devenit azi primul vicepreședinte american care a vizitat această țară. 

Al doilea american în stat  a discutat cu liderii Armeniei care l-au întâmpinat la aterizare și a susținut o conferință istorică alături de prim-ministrul armean Nikol Pashinyan, potrivit AP. 

„Este o țară frumoasă de care Statele Unite sunt mândre să aibă o relație. Președintele Donald Trump vă trimite salutări”, a spus vicepreședintele.

JD Vance a anunțat că SUA și Armenia au încheiat acorduri tehnologice și energetice, avantajoase pentru ambele părți. El a spus că SUA sunt gata să exporte cipuri de computere avansate și drone de supraveghere în Armenia  și să investească în infrastructura țării. V

izita are loc după ce premierul Armeniei a semnat la Casa Albă un acord de pace cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev, în august 2025.

Pacea nu este făcută de oameni care sunt prea concentrați asupra trecutului. Pacea este făcută de oameni care sunt concentrați asupra viitorului… Împreună creăm o adevărată prosperitate pentru Armenia și Statele Unite. Prin cooperarea economică pe care o construim acum, nu ar fi fost posibilă fără conducerea țării. Chiar cred că această zi marchează un nou început pentru relațiile dintre SUA și Armenia.  Vreau să anunț că premierul a menționat un acord tehnologic care presupune exportarea unor licențe și cipuri puternice care vor fi dezvoltate pentru centrele de date. Cred că este un lucru grozav pentru poporul american și pentru poporul Armeniei. Anunțăm și un acord nuclear pentru proiecte nucleare civile și contracte care vor asigura securitate energetică, venituri și noi locuri de muncă din care SUA și Armenia vor beneficia. ”, a declarat Vance.

Sursa Foto/Video: Facebook

Autorul recomandă: JD Vance și soția sa au fost huiduiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA

Recomandarea video

Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum ajută zahărul creierul să-și reseteze amintirile?
LIFESTYLE Greșeala pe care o faci atunci când rămân pete de detergent pe hainele spălate
19:44
Greșeala pe care o faci atunci când rămân pete de detergent pe hainele spălate
FLASH NEWS Combinatul Siderurgic Hunedoara a fost achiziționat de omul de afaceri Umbrărescu. Tranzacție de 12,5 milioane de euro.
19:28
Combinatul Siderurgic Hunedoara a fost achiziționat de omul de afaceri Umbrărescu. Tranzacție de 12,5 milioane de euro.
SPORT Cristiano Bergodi a dat replica după scandalul cu Cordea. L-a criticat și pe Daniel Pancu
19:20
Cristiano Bergodi a dat replica după scandalul cu Cordea. L-a criticat și pe Daniel Pancu
FLASH NEWS Maia Morgenstern revine asupra postării despre legea pontajului în cazul artiștilor: „Am fost înțeleasă greșit.Nu cer fentarea legii”
19:09
Maia Morgenstern revine asupra postării despre legea pontajului în cazul artiștilor: „Am fost înțeleasă greșit.Nu cer fentarea legii”
FLASH NEWS Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
19:09
Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
INCIDENT Cum a ajuns să fie arestat preventiv un șofer din județul Brăila. Ce au descoperit polițiștii când l-au oprit în trafic
18:29
Cum a ajuns să fie arestat preventiv un șofer din județul Brăila. Ce au descoperit polițiștii când l-au oprit în trafic

Cele mai noi

Trimite acest link pe