JD Vance și familia sosesc în Armenia. Este primul vicepreședinte SUA care vizitează această țară

Vicepreședintele SUA și familia sa au sosit în Armenia. JD Vance a devenit azi primul vicepreședinte american care a vizitat această țară.

Al doilea american în stat a discutat cu liderii Armeniei care l-au întâmpinat la aterizare și a susținut o conferință istorică alături de prim-ministrul armean Nikol Pashinyan, potrivit AP.

„Este o țară frumoasă de care Statele Unite sunt mândre să aibă o relație. Președintele Donald Trump vă trimite salutări”, a spus vicepreședintele.

JD Vance a anunțat că SUA și Armenia au încheiat acorduri tehnologice și energetice, avantajoase pentru ambele părți. El a spus că SUA sunt gata să exporte cipuri de computere avansate și drone de supraveghere în Armenia și să investească în infrastructura țării. V

izita are loc după ce premierul Armeniei a semnat la Casa Albă un acord de pace cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev, în august 2025.

„Pacea nu este făcută de oameni care sunt prea concentrați asupra trecutului. Pacea este făcută de oameni care sunt concentrați asupra viitorului… Împreună creăm o adevărată prosperitate pentru Armenia și Statele Unite. Prin cooperarea economică pe care o construim acum, nu ar fi fost posibilă fără conducerea țării. Chiar cred că această zi marchează un nou început pentru relațiile dintre SUA și Armenia. Vreau să anunț că premierul a menționat un acord tehnologic care presupune exportarea unor licențe și cipuri puternice care vor fi dezvoltate pentru centrele de date. Cred că este un lucru grozav pentru poporul american și pentru poporul Armeniei. Anunțăm și un acord nuclear pentru proiecte nucleare civile și contracte care vor asigura securitate energetică, venituri și noi locuri de muncă din care SUA și Armenia vor beneficia. ”, a declarat Vance.

Sursa Foto/Video: Facebook

