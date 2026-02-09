UE caută alternative la Visa și Mastercard, pentru a reduce dependența de SUA

Conform directorului general al Alianței Bancare a Uniunii Europene, Martina Weimert, dominația sistemelor de plată americane ar putea deveni un instrument de presiune în cazul unei înrăutățiri a relațiilor transatlantice. Conform Financial Times, în prezent, Visa și Mastercard reprezintă aproximativ două treimi din tranzacțiile cu cardul din zona euro, iar 13 țări din UE nu au o alternativă națională.

„Depindem în mare măsură de soluțiile [de plată] internaționale”, a declarat Martina Weimert, director executiv al Inițiativei Europene de Plăți (EPI), un consorțiu format din 16 bănci și companii de servicii financiare europene. „Da, avem active naționale importante, cum ar fi schemele interne de carduri [de plată]… dar nu avem nimic transfrontalier. Dacă spunem că independența este atât de crucială și știm cu toții că este o problemă de timp… avem nevoie de acțiuni urgente”, a continuat Weimert.

13 țări europene nu au altă alternative la Visa și Mastercard

Potrivit Băncii Centrale Europene, în 2022, aproape două treimi din tranzacțiile cu cardul din zona euro au fost efectuate de Visa și Mastercard, pe când 13 țări membre nu au o alternativă la furnizorii de servicii de plăți din SUA. Chiar și acolo unde există scheme interne, utilizarea acestora este în scădere.

Pe măsură ce utilizarea plăților cash este în scădere, Bruxelles-ul este din ce în ce mai îngrijorat de puterea companiilor din SUA, care ar putea fi folosite ca armă în cazul unei agravări a relațiilor transatlantice. Este una dintre numeroasele domenii critice în care oficialii se tem că blocul comunitar a devenit prea dependent de companiile americane.

Banca Centrală Europeană mizează pe euro digital

În prezent, Banca Centrală Europeană promovează moneda digitală euro, o inițiativă publică de efectuare a plăților digitale în întreaga zonă euro, pentru a consolida suveranitatea monetară a blocului comunitar.

Piero Cipollone, membru al consiliului executiv al BCE responsabil de proiect, a subliniat importanța acestuia săptămâna trecută. „Ca cetățeni europeni, dorim să evităm o situație în care Europa este excesiv de dependentă de sisteme de plăți care nu sunt în mâinile noastre”, a spus acesta.

Comercianții din zona euro ar trebui să accepte euro digital în magazine și online până în 2029, când BCE intenționează să înceapă să emită tokenul. „Euro digital ar putea oferi această bază pe care, după consolidare, se poate construi echivalentul unui card Visa sau Mastercard european”, a declarat Aurore Lalucq, președinta Comisiei Economice a Parlamentului European și susținătoare a proiectului.

