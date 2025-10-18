Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București. Foarte scump – ar spune unii!

Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București

48 de lei! Cam mult, ar spune unii. Dani Oțil nu este doar o vedetă de pe micile ecrane, ci și un antreprenor în căutarea succesului în HoReCa.

Restaurantul său din nordul Capitalei oferă preparate simple, dar gustoase și nu duce lipsă de clienți, în pofida prețurilor care nu sunt pentru orice buzunar.

Într-o perioadă în care prețurile din localuri sunt tot mai mari, românii preferă cumpătarea, când vine vorba de ieșitul în oraș.

Micul dejun, considerat de mulți cea mai importantă masă a zilei, poate să coste cât un prânz stufos, dacă nu ești atent.

Două ochiuri, 40 de lei

O omletă banală de 380 grame ajunge la 48 de lei la Dani Oțil, iar o porție formată din două ochiuri, cartofi prăjiți cu brânză rasă și cabanos are suma de 40 de lei.

Totuși, nu toți clienții au fost mulțumiți de calitatea preparatelor din restaurantul vedetei de la Antena 1.

„Am fost într-o duminică după-amiază la prânz. Pastele carbonara nu aveau nicio legătură cu ceea ce ar fi trebuit să fie (sosul era cu cocoloașe și prea sărat), bibanul de mare era prea gătit și au folosit pește congelat, chiar și cartofii prăjiți erau arși.

Sincer, mâncarea arăta de parcă fusese aruncată pe farfurie fără nicio grijă pentru prezentare. Prețurile se potrivesc cu locația, dar nu vă așteptați ca și gustul să fie pe măsură. Nu voi reveni și nici nu îl voi recomanda”, a scris Florina, o clientă, în mediul online.

