Prima pagină » Știri externe » Țara cea mai prudentă din NATO: Polonia are scenarii de război în care SUA nu vor veni în ajutor. Ce explicații au generalii polonezi

Țara cea mai prudentă din NATO: Polonia are scenarii de război în care SUA nu vor veni în ajutor. Ce explicații au generalii polonezi

09 feb. 2026, 18:51, Știri externe

Generalul polonez Piotr Błazeusz, fost comandant al Eurocorps, a declarat în cadrul emisiunii On the Record de la TVP World că Polonia elaborează în prezent planuri pentru diverse situații neprevăzute, inclusiv scenarii în care sprijinul Statelor Unite ar putea fi redus.

Într-un interviu acordat pentru postul TVP World, Generalul-locotenent Piotr Błażeusz a discutat despre capacitatea Europei de a se apăra. Este important ca o țară să aibă un „plan principal și planuri secundare” pentru că, deși nu are nicio îndoială că Washingtonul nu va rămâne alături de Europa, este de datoria militarilor să fie pregătiți pentru orice scenariu.

Błażeusz a confirmat că Polonia planifică activ pentru toate scenariile posibile, inclusiv cele în care asistența SUA ar putea să nu fie la nivelul așteptat. Generalul a subliniat că Polonia nu este doar un beneficiar, ci deja un „furnizor de securitate”, având zilnic aproximativ 10.000 de soldați implicați în protecția frontierelor, apărarea infrastructurii și misiuni internaționale.

Deși există temeri privind un atac rusesc asupra flancului estic al NATO, generalul a precizat că o invazie la scară largă nu se produce peste noapte și că descurajarea depinde de vigilență, mobilitate și voință politică.

Profilul generalului Piotr Błażeusz

Piotr Błażeusz este un ofițer de rang înalt cu o carieră strâns legată de structurile NATO și internaționale. În aprilie 2024, acesta a preluat comanda Eurocorps, o structură militară multinațională cu sediul la Strasbourg, după ce predecesorul său a fost rechemat de Varșovia. Și-a început cariera militară la Universitatea Tehnică Militară din Polonia, dar a studiat în SUA, unde a absolvit cu onoruri Academia Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (USAFA).

Polonia, țara europeană care investește cel mai mult în armată

Declarațiile generalului vin într-un moment de redefinire a relațiilor transatlantice, după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat în februarie 2025 că prezența trupelor americane în Europa nu este garantată „pentru totdeauna” și că aliații europeni trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. În același timp, SUA consideră Polonia un „aliat model” datorită investițiilor masive în apărare, care au ajuns la un nivel echivalent cu 4% – 5% din PIB.

Recomandările autorului:

Donald Trump îi trolează din nou pe liderii europeni cu harta unde Canada, Groenlanda și Venezuela sunt „anexate” de SUA

Ziua și demisia pe Downing Street. Directorul de comunicare al premierului britanic, Kier Starmer, a demisionat după doar 5 luni în funcție

Elon Musk amână planurile sale pentru Planeta Roșie. Construirea orașelor pe Lună a devenit o prioritate pentru SpaceX

Recomandarea video

Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum ajută zahărul creierul să-și reseteze amintirile?
LIFESTYLE Greșeala pe care o faci atunci când rămân pete de detergent pe hainele spălate
19:44
Greșeala pe care o faci atunci când rămân pete de detergent pe hainele spălate
FLASH NEWS Combinatul Siderurgic Hunedoara a fost achiziționat de omul de afaceri Umbrărescu. Tranzacție de 12,5 milioane de euro.
19:28
Combinatul Siderurgic Hunedoara a fost achiziționat de omul de afaceri Umbrărescu. Tranzacție de 12,5 milioane de euro.
SPORT Cristiano Bergodi a dat replica după scandalul cu Cordea. L-a criticat și pe Daniel Pancu
19:20
Cristiano Bergodi a dat replica după scandalul cu Cordea. L-a criticat și pe Daniel Pancu
FLASH NEWS Maia Morgenstern revine asupra postării despre legea pontajului în cazul artiștilor: „Am fost înțeleasă greșit.Nu cer fentarea legii”
19:09
Maia Morgenstern revine asupra postării despre legea pontajului în cazul artiștilor: „Am fost înțeleasă greșit.Nu cer fentarea legii”
FLASH NEWS Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
19:09
Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
INCIDENT Cum a ajuns să fie arestat preventiv un șofer din județul Brăila. Ce au descoperit polițiștii când l-au oprit în trafic
18:29
Cum a ajuns să fie arestat preventiv un șofer din județul Brăila. Ce au descoperit polițiștii când l-au oprit în trafic

Cele mai noi

Trimite acest link pe