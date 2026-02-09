Generalul polonez Piotr Błazeusz, fost comandant al Eurocorps, a declarat în cadrul emisiunii On the Record de la TVP World că Polonia elaborează în prezent planuri pentru diverse situații neprevăzute, inclusiv scenarii în care sprijinul Statelor Unite ar putea fi redus.

Într-un interviu acordat pentru postul TVP World, Generalul-locotenent Piotr Błażeusz a discutat despre capacitatea Europei de a se apăra. Este important ca o țară să aibă un „plan principal și planuri secundare” pentru că, deși nu are nicio îndoială că Washingtonul nu va rămâne alături de Europa, este de datoria militarilor să fie pregătiți pentru orice scenariu.

Błażeusz a confirmat că Polonia planifică activ pentru toate scenariile posibile, inclusiv cele în care asistența SUA ar putea să nu fie la nivelul așteptat. Generalul a subliniat că Polonia nu este doar un beneficiar, ci deja un „furnizor de securitate”, având zilnic aproximativ 10.000 de soldați implicați în protecția frontierelor, apărarea infrastructurii și misiuni internaționale.

Deși există temeri privind un atac rusesc asupra flancului estic al NATO, generalul a precizat că o invazie la scară largă nu se produce peste noapte și că descurajarea depinde de vigilență, mobilitate și voință politică.

Profilul generalului Piotr Błażeusz

Piotr Błażeusz este un ofițer de rang înalt cu o carieră strâns legată de structurile NATO și internaționale. În aprilie 2024, acesta a preluat comanda Eurocorps, o structură militară multinațională cu sediul la Strasbourg, după ce predecesorul său a fost rechemat de Varșovia. Și-a început cariera militară la Universitatea Tehnică Militară din Polonia, dar a studiat în SUA, unde a absolvit cu onoruri Academia Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (USAFA).

Polonia, țara europeană care investește cel mai mult în armată

Declarațiile generalului vin într-un moment de redefinire a relațiilor transatlantice, după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat în februarie 2025 că prezența trupelor americane în Europa nu este garantată „pentru totdeauna” și că aliații europeni trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. În același timp, SUA consideră Polonia un „aliat model” datorită investițiilor masive în apărare, care au ajuns la un nivel echivalent cu 4% – 5% din PIB.

