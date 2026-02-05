Antena 1, acuzată că a „regizat” Power Couple. Detaliul observat de telespectatori în timpul eliminării de azi-noapte: „Dani Oțil ajută familia Zmărăndescu”.

Antena 1, acuzată că a „regizat” Power Couple

Familia Zmărăndescu a ajuns – pentru a patra oară! – la vot. Doar un miracol a făcut ca fosta „gorilă” a lui Gigi Becali și aleasa mușchiului lui cardiac să fie salvați.

De această dată, „victime” au căzut Ilinca și Mădălin Șerban, care au fost sacrificați în numele „blazonului” Zmărăndescu.

Telespectatorii nu au ratat acest aspect și s-au revoltat pe rețelele sociale, la adresa producătorilor de la Antena 1.

Comentariile lăsate pe pagina oficială a show-ului televizat Power Couple sunt grăitoare:

„De 4 ori consecutiv la vot? Dacă știați ca faceți telenovela asta, nu înțeleg de ce nu i-ați adus și pe Tolea și Magda Ciumac!”,

„Cei mai slabi de 4 ori”

„Și eu credeam că ăsta e un CONCURS . Cei mai slabi de 4 ori, cred că în istoria concursului planetar nu s-a întâmplat asta și ăștia sunt salvați mereu. Penibil! PS: Jalnic modul în care Dani ajută familia Zmărăndescu la probe”,

„Din nou Fam. Zmără fake rămâne. Cât … au mâncat să aibe așa noroc? A fost ultimu episod vizionat, frumoasa emisiune. Ne vedem sezonul următor”,

„Fac ce le spune producția”, „Un gust amar îți lasă acest vot nedrept!!”,

„Mi-e scârbă de emisiunea voastră, de mârlăniile pe care le faceți, și de cele două fosile pe care le pupați in c*r și-i salvați săptămâni in șir și ne forțați să le mai vedem figurile de milogi!!! RUȘINE producției, RUȘINE Dani Oțil că ai ajuns să mănânci … cu polonicul”

Duelul momentului la Power Couple

Episodul 15 din 4 februarie 2026 al Power Couple a fost unul tensionat. Dani le-a pregătit cuplurilor o provocare senzorială, iar cel mai mic punctaj a fost „adjudecat” de Mădălin Șerban și Dilinca.

Ei au mers la duel pentru eliminare cu Luiza și Cătălin Zmărăndescu.

„Mădălin, Dilinca, vă mulțumim că ați trecut pe la noi și că ați rezistat atât de mult pentru o relație tânără. Este o performanță. Sper că ați prins câte ceva de la noi, ăștia mai bătrâni, și cel mai fain ar fi să ne vedem peste zece ani, după căsătorie. În seara asta ne despărțim de voi.”, a fost mesajul lui Dani.

SURSA FOTO: Captura Antena 1

Autorul recomandă: