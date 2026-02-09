Prima pagină » Știri politice » Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm

Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm

09 feb. 2026, 18:16, Știri politice

În timpul primei moțiuni simple depusă de opoziție din această sesiune, atenția aleșilor părea împrăștiată în toate direcțiile, mai puțin spre dezbatere. Pe băncile legislativului, unii parlamentari își verificau telefoanele, alții își ascundeau cu greu căscatul, iar câțiva păreau de-a dreptul copleșiți de somn. 

O moțiune a fost respinsă, au mai rămas două

Moțiunea pe acordul UE-Mercosur a fost respinsă în plenul Senatului. Moţiunea simplă a primit la vot, din 115 senatori prezenţi, 38 de voturi ”pentru”, 52 de voturi ”contra” şi 25 de abţineri.

Au mai rămas două moțiuni – una împotriva lui Radu Miruță, și alta împotriva interimatului lui Bolojan la Educație.

Moțiunea împotriva ministrului Apărării, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”, a fost anunțată încă din vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută în plenul Senatului. Documentul este semnat de 41 de parlamentari: 28 de senatori AUR și 13 PACE – Întâi România.

Și ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, se confruntă cu o moțiune simplă. Inițiatorii susțin că acesta a diminuat „sprijinul social” acordat studenților într-o perioadă de inflație, ceea ce face accesul la educație „tot mai dependent” de veniturile familiei. Moțiunea, intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”, a fost, la rândul ei, anunțată în vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută. Este semnată de 41 de parlamentari (28 AUR și 13 PACE – Întâi România). Potrivit inițiatorilor, „diferența dintre costul vieții și sprijinul oferit de stat este transferată, cu nonșalanță, asupra studenților și familiilor lor”.

Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare”

USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
18:07
Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
CONTROVERSĂ Ministrul Apărării, Radu Miruță, polemizează cu Gândul. Miruță postează comentarii pe pagina de Facebook a ziarului, nemulțumit de știrea achiziției unui satelit. Se ia și de Mircea Badea
17:34
Ministrul Apărării, Radu Miruță, polemizează cu Gândul. Miruță postează comentarii pe pagina de Facebook a ziarului, nemulțumit de știrea achiziției unui satelit. Se ia și de Mircea Badea
VIDEO Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
16:49
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
FLASH NEWS Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
16:37
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
VIDEO Premierul Ilie Bolojan fuge, în continuare, de presă. A intrat în Parlament pe ruta ascunsă
16:25
Premierul Ilie Bolojan fuge, în continuare, de presă. A intrat în Parlament pe ruta ascunsă
LIVE UPDATE 🚨 Intră la vot trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan. Educația, Apărarea și Externele, scoase „la tablă”
15:48
🚨 Intră la vot trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan. Educația, Apărarea și Externele, scoase „la tablă”
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
A fost descoperită o gaură neagră care emite mai multă energie decât Steaua Morții

Cele mai noi

Trimite acest link pe