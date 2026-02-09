Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm

În timpul primei moțiuni simple depusă de opoziție din această sesiune, atenția aleșilor părea împrăștiată în toate direcțiile, mai puțin spre dezbatere. Pe băncile legislativului, unii parlamentari își verificau telefoanele, alții își ascundeau cu greu căscatul, iar câțiva păreau de-a dreptul copleșiți de somn.

O moțiune a fost respinsă, au mai rămas două

Moțiunea pe acordul UE-Mercosur a fost respinsă în plenul Senatului. Moţiunea simplă a primit la vot, din 115 senatori prezenţi, 38 de voturi ”pentru”, 52 de voturi ”contra” şi 25 de abţineri.

Au mai rămas două moțiuni – una împotriva lui Radu Miruță, și alta împotriva interimatului lui Bolojan la Educație.

Moțiunea împotriva ministrului Apărării, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”, a fost anunțată încă din vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută în plenul Senatului. Documentul este semnat de 41 de parlamentari: 28 de senatori AUR și 13 PACE – Întâi România.

Și ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, se confruntă cu o moțiune simplă. Inițiatorii susțin că acesta a diminuat „sprijinul social” acordat studenților într-o perioadă de inflație, ceea ce face accesul la educație „tot mai dependent” de veniturile familiei. Moțiunea, intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”, a fost, la rândul ei, anunțată în vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută. Este semnată de 41 de parlamentari (28 AUR și 13 PACE – Întâi România). Potrivit inițiatorilor, „diferența dintre costul vieții și sprijinul oferit de stat este transferată, cu nonșalanță, asupra studenților și familiilor lor”.