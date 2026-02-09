Cum a ajuns să fie arestat preventiv un șofer din județul Brăila. Ce au descoperit polițiștii când l-au oprit în trafic

Un șofer din județul Brăila a fost arestat preventiv, după ce a fost depistat conducând băut la volan. De altfel, polițiștii au constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere. Incidentul a avut loc pe 7 februarie 2026.

Un bărbat a fost depistat în județul Brăila, pe raza comunei Ulmu, în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit datelor, în jurul orei 22:00, pe 7 februarie 2026, bărbatul conducea pe drumul public și fără permis de conducere. Șoferul avea o alcoolemie uriașă de peste 2,20 g/l alcool pur în sânge, conform MEDIAFAX.

A fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi pe numele său s-a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile. Este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis auto și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

„La data de 07.02.2026, organele de cercetare penală din cadrul Poliției Orașului Făurei s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 07.02.2026, în jurul orei 22:00, inculpatul D. L.-M. a fost depistat după ce a condus autoturismul pe drumurile publice, pe raza comunei Ulmu, jud. Brăila, fără a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule și având în sânge o alcoolemie peste limita legală, respectiv 2,20 g‰; prin ordonanța din data de 09.02.2026, dosarul a fost preluat pentru continuarea urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila”, a transmis Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

