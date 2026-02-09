Prima pagină » Știri externe » Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”

Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”

09 feb. 2026, 18:22, Știri externe
Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”

Perseverența și-a spus cuvântul în cazul unei femei. Ea a jucat ani la rând la tombolă în speranța că va avea noroc într-o bună zi și că ar putea câștiga o locuință de lux, în ciuda faptului că soțul ei o bătea la cap să renunțe.

A câștigat la tombolă după ani de încercări

După ani de zile în care a cumpărat bilete la „Omaze Million Pound House Draw” din Anglia, Nicola Dickinson, care locuiește în Swindon, și soțul ei, Martyn, au câștigat recent marele premiu, adică un conac din Lake District în valoare de 6 milioane de dolari și un premiu în numerar de aproape 300.000 de dolari, relatează People, citat de Antena 3.

„De patru ani se plânge că tot particip. Mă bucur enorm că nu l-am ascultat”, a spus Nicola, în vârstă de 59 de ani. Soțul ei a completat: „Și eu mă bucur foarte mult că nu mă asculți”.

Într-o postare, Omaze UK a precizat câteva dintre dotările casei cu cinci dormitoare: o saună fierbinte și un jacuzzi tip butoi, cu vedere către lacul privat Windermere, o grădină, uși de balcon din sticlă și o baie minimalistă, cu vedere spre pădure.

„Urmează treptele plutitoare din lemn până la bucătăria ultramodernă, unde mobilierul suedez realizat la comandă se îmbină cu ardezia extrasă local”, se mai arată în descriere.

Descrierea a imaginat și o vacanță pentru noii proprietari. „Gătitul cinei de Crăciun este o plăcere, cu două cuptoare Miele duble și o plită cu inducție, în timp ce cei dragi se relaxează lângă foc pe canapele somptuoase din catifea ocru și privesc o grămadă strălucitoare de cadouri de sub brad”, se mai menționează în descrierea făcută de Omaze UK. „După un ospăț prelungit la această masă din stejar natural, într-o sufragerie cu vedere panoramică la lac, găsești colțuri liniștite pentru conversații intime și spații confortabile pentru jocuri”.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum ajută zahărul creierul să-și reseteze amintirile?
LIFESTYLE Greșeala pe care o faci atunci când rămân pete de detergent pe hainele spălate
19:44
Greșeala pe care o faci atunci când rămân pete de detergent pe hainele spălate
FLASH NEWS Combinatul Siderurgic Hunedoara a fost achiziționat de omul de afaceri Umbrărescu. Tranzacție de 12,5 milioane de euro.
19:28
Combinatul Siderurgic Hunedoara a fost achiziționat de omul de afaceri Umbrărescu. Tranzacție de 12,5 milioane de euro.
SPORT Cristiano Bergodi a dat replica după scandalul cu Cordea. L-a criticat și pe Daniel Pancu
19:20
Cristiano Bergodi a dat replica după scandalul cu Cordea. L-a criticat și pe Daniel Pancu
FLASH NEWS Maia Morgenstern revine asupra postării despre legea pontajului în cazul artiștilor: „Am fost înțeleasă greșit.Nu cer fentarea legii”
19:09
Maia Morgenstern revine asupra postării despre legea pontajului în cazul artiștilor: „Am fost înțeleasă greșit.Nu cer fentarea legii”
FLASH NEWS Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
19:09
Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
ECONOMIE UE caută alternative la Visa și Mastercard, pentru a reduce dependența de SUA
18:36
UE caută alternative la Visa și Mastercard, pentru a reduce dependența de SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe