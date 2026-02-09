Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”

Perseverența și-a spus cuvântul în cazul unei femei. Ea a jucat ani la rând la tombolă în speranța că va avea noroc într-o bună zi și că ar putea câștiga o locuință de lux, în ciuda faptului că soțul ei o bătea la cap să renunțe.

A câștigat la tombolă după ani de încercări

După ani de zile în care a cumpărat bilete la „Omaze Million Pound House Draw” din Anglia, Nicola Dickinson, care locuiește în Swindon, și soțul ei, Martyn, au câștigat recent marele premiu, adică un conac din Lake District în valoare de 6 milioane de dolari și un premiu în numerar de aproape 300.000 de dolari, relatează People, citat de Antena 3.

„De patru ani se plânge că tot particip. Mă bucur enorm că nu l-am ascultat”, a spus Nicola, în vârstă de 59 de ani. Soțul ei a completat: „Și eu mă bucur foarte mult că nu mă asculți”.

Într-o postare, Omaze UK a precizat câteva dintre dotările casei cu cinci dormitoare: o saună fierbinte și un jacuzzi tip butoi, cu vedere către lacul privat Windermere, o grădină, uși de balcon din sticlă și o baie minimalistă, cu vedere spre pădure.

„Urmează treptele plutitoare din lemn până la bucătăria ultramodernă, unde mobilierul suedez realizat la comandă se îmbină cu ardezia extrasă local”, se mai arată în descriere.

Descrierea a imaginat și o vacanță pentru noii proprietari. „Gătitul cinei de Crăciun este o plăcere, cu două cuptoare Miele duble și o plită cu inducție, în timp ce cei dragi se relaxează lângă foc pe canapele somptuoase din catifea ocru și privesc o grămadă strălucitoare de cadouri de sub brad”, se mai menționează în descrierea făcută de Omaze UK. „După un ospăț prelungit la această masă din stejar natural, într-o sufragerie cu vedere panoramică la lac, găsești colțuri liniștite pentru conversații intime și spații confortabile pentru jocuri”.

