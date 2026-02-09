Prima pagină » Justiție » Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR

Ruxandra Radulescu
09 feb. 2026, 18:20, Justiție
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe au fost trimiși în judecată într-un dosar de corupție legat de un contract al Registrului Auto Român, în valoare de 23 de milioane de lei. Cei doi au fost arestați preventiv.

Anchetatorii îi acuză pe Răzvan Cuc și  Cătălin Daniel Buşe de implicare într-o schemă de mituire pentru atribuirea contractului.

Dosarul procurorilor DNA vizează modul în care ar fi fost negociată și influențată atribuirea contractului RAR. Potrivit anchetatorilor, mita ar fi fost oferită pentru favorizarea firmei administrate de Buşe.

Ancheta a dus la arestarea preventivă a ambilor inculpați, măsură menținută până la trimiterea în judecată.

„În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanşat o procedură de achiziţie publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce avea ca obiect asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind şi de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, în scopul reînnoirii acordului cadru între instituţia publică şi societatea al cărei administrator este primul inculpat, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru”, precizează DNA.

Procurorii susțin că cei doi inculpaţi ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferenţială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanţii la procedura de achiziţie publică, precum şi pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de Buşe.

„Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă în tranşe, la intervale de aproximativ 3-5 luni, prima tranşă urmând să fie remisă înainte de sfârşitul anului 2025”, mai arată DNA.

Cele mai noi

