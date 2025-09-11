Prima pagină » Diverse » Showbiz » Chef Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine ar fi noua iubită a juratului de la MasterChef și ce declarații a făcut

Chef Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine ar fi noua iubită a juratului de la MasterChef și ce declarații a făcut

11 sept. 2025, 11:59, Showbiz
Chef Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine ar fi noua iubită a juratului de la MasterChef și ce declarații a făcut
Chef Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit / foto: capturi video

Chef Cătălin Scărlătescu (53 ani) și actrița Doina Teodoru (35 ani) s-au despărțit, după mai bine de 3 ani de relație. Juratul de la MasterChef îi oferise fostei partenere un inel în semn de legământ, însă cei doi nu au mai ajuns în fața altarului. Acum, s-a aflat că juratul de la Pro TV trăiește o altă poveste de dragoste, alături de o tânără blondină.

Celebrul bucătar și actrița în vârstă de 35 de ani s-au separat, după o relație de mai bine 3 ani. Vestea a picat ca un trăsnet în showbizul românesc, mai ales după ce actrița primise un inel în semn de legământ. Îi oferise inelul respectiv când se aflau la un restaurant, după întoarcere de la Roma. Cei doi și-ar fi spus „adio!” încă de la începutul verii, dezvăluie CANCAN.

Înainte să aibă loc dezvăluirile CANCAN, juratul de la MasterChef vorbea despre viața profesională și cea personală în cadrul unui interviu.

„Extraordinar de bine! (n.r. a fost întrebat dacă în plan personal îi merge la fel de bine precum în cel profesional). De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet. Toată vara asta am stat la Vama Veche, unde-s ca acasă. Acum am fost în Deltă, unde am casă deci tot ca acasă. Abia poimâine plec și eu în vacanță. În Sicilia, cu niște prieteni”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Unica.

Juratul de la MasterChef ar avea o relație cu o tânără de 27 de ani

Acum, juratul de la MasterChef ar avea o nouă iubită. Celebrul bucătar s-ar afla într-o relație cu o tânără pe nume Elena, în vârstă de 27 de ani. Aceasta este arhitect și este originară din Focșani.

Sursă foto: colaj capturi video Youtube

