Clasament LIVE Survivor 2026 | Cine este pe primul loc: Cine a adus cele mai multe victorii echipei sale + cine este pe ultima poziție

30 ian. 2026, 08:26, Showbiz
Survivor 2026 a debutat la începutul lunii ianuarie 2026, iar telespectatorii urmăresc fiecare ediție cu sufletul la gură, totuși există și un clasament al victoriilor obținute. Cine a adus cele mai multe câștiguri și cine ocupă ultimele locuri.

Survivor 2026 se află deja de aproape o lună în desfășurare și continuă să capteze atenția telespectatorilor prin probe spectaculoase și tensiuni tot mai vizibile între concurenți. Competiția a debutat cu un ritm intens, punând participanții în fața unor condiții dificile de trai, strategii de alianță și confruntări decisive pentru imunitate. În primele săptămâni, jocul a fost marcat de eliminări surprinzătoare, conflicte deschise și schimbări de echilibru între cele două echipe: Faimoșii și Războinicii.

Cine a adus cele mai multe victorii echipei sale și cine este pe ultima poziție

Unii participanți s-au remarcat prin constanță și eficiență în dueluri, aducând cele mai multe puncte echipelor lor și devenind piese-cheie în strategiile de joc. La polul opus, alți concurenți au înregistrat cele mai puține reușite, fie din cauza accidentărilor, a lipsei de adaptare la condițiile dure sau a presiunii psihologice.

La o lună de la debut, au început să apară analize despre participanții la Survivor, câte meciuri a câștigat fiecare, câte a pierdut, dar și procentul de eficiență de pe traseu. Astfel, primele două poziții sunt ocupate de două fete de la Faimoși, Patricia Vizitiu și Larisa Uță, cu procentaje de 71,43% și 70%.  Ultima poziție a clasamentului este ocupat tot de o Faimoasă, Naba Salem care a reușit să obțină o singură victorie din cinci meciuri jucate, iar asta înseamnă o eficiență de 20%.

