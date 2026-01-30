Se dau vouchere pentru mobilă veche, de la 1 februarie 2026. Ce valoare au și cum se acordă

Se dau vouchere pentru mobila veche. În Capitală, va fi adoptat un nou proiect pilot care să ofere o soluție practică pentru deșeurile voluminoase. Suma este de 25 de lei pentru fiecare piesă predată, iar regula se aplică la 1 februarie 2026.

Astfel că, de la 1 februarie 2026, locuitorii din București pot returna mobilierul vechi, însă funcțional, într-un magazin de mobilă situat în nordul orașului: Aceștia vor primi, în schimb, vouchere de 25 de lei pentru fiecare piesă returnată. Românii interesați aduc mobilierul vechi: scaune, măsuțe de cafea, noptiere, până la canapele și fotolii, mai ales în zona special amenajată din parcarea magazinului. Un angajat evaluează obiectele pe loc, iar clientul primește un talon cu care se prezintă la relații clienți pentru a ridica voucherul, scrie stirilekanald.ro.

Fiecare persoană care aduce piese de mobilier vechi poate primi vouchere pentru maximum 5 produse, fiecare voucher cu valoarea de 25 de lei. Mobilierul vechi colectat, dar în stare funcțională, va fi direcționat apoi către persoane din medii defavorizate. Dacă noul proiect pilot va avea succes, programul se va extinde în mai multe magazine din oraș.

