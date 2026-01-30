Zelenski nu exclude amânarea unei noi reuniuni privind Ucraina la Abu Dhabi. Cum a răspuns la propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova

Runda următoare de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina trebuia să aibă loc duminică la Abu Dhabi, dar Volodimir Zelenski a declarat că nu știe când va avea loc următoarea întâlnire.

Data unei noi întâlniri a reprezentanților Rusiei, Ucrainei și SUA pentru negocieri privind soluționarea conflictului ar putea fi modificată, a spus Volodimir Zelenski. Potrivit liderului ucrainean, înțelegerile inițiale prevedeau ca întâlnirea să aibă loc pe 1 februarie.

„Dar data sau locul se pot schimba, deoarece, în opinia noastră, se întâmplă ceva în situația dintre Statele Unite și Iran. Iar aceste evoluții ar putea afecta probabil calendarul”, a transmis liderul de la Kiev reporterilor într-o declarație publicată, vineri, de biroul său.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că principalii emisari ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au participat la runda precedentă de negocieri, nu vor participa la întâlnirea din weekend de la Abu Dhabi.

Negocierile dintre Rusia, Ucraina și SUA au avut loc pe 23 și 24 ianuarie la Abu Dhabi. Subiectul principal a fost problema teritorială. Fără rezolvarea acesteia, o soluționare este imposibilă, a subliniat Ministerul rus de Externe. Moscova insistă asupra retragerii trupelor ucrainene din Donbas, iar președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va atinge obiectivele operațiunii militare fie prin mijloace diplomatice, fie militare.

Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump

Zelenski a mai spus că nu au existat negocieri sau acorduri directe între Ucraina și Rusia privind încetarea loviturilor asupra infrastructurii energetice.

„Echipa președintelui american Donald Trump a acționat ca mediator”, a adăugat el.

„Dacă Rusia nu atacă sectorul nostru energetic, fie că este vorba de generare sau nu, noi nu îl vom ataca pe al lor. Cred că acesta este răspunsul pe care mediatorul negocierilor, și anume Statele Unite, conta”, a spus președintele ucrainean.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că i-a cerut personal lui Vladimir Putin să oprească bombardamentele asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de o săptămână din cauza temperaturilor foarte scăzute, iar liderul rus ar fi fost de acord

Zelenski îl invită pe Putin la Kiev: „Îl invit public, dacă îndrăznește, desigur”

Totodată, Volodimir Zelenski l-a invitat pe liderul rus la Kiev. „Îl invit public, dacă îndrăznește, desigur”, a transmis Zelenski care a respins invitația făcută de ruși privind o vizită la Moscova.

Liderul ucrainean a precizat că este pregătit pentru „orice format” de summit al liderilor privind negocierile de pace. Totuși, el a enumerat două locuri în care nu va accepta să meargă. Zelenski s-a referit la capitala Rusiei, Moscova, numind o astfel de mișcare „imposibilă”. De asemenea, liderul ucrainean a spus că nu s-ar întâlni cu Putin nici în Belarus, o țară care are legături strânse cu Kremlinul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump anunță armistițiu de o săptămână în Ucraina. Putin a acceptat să oprească focul

Nouă lovitură financiară pentru Kremlin. UE include oficial Rusia pe „lista neagră” a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor