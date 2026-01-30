Prima pagină » Știri politice » Victor Negrescu propune în PE o taxă UE pe profitul firmelor de jocuri de noroc și pariuri online. Veniturile se vor îndrepta spre educație

Victor Negrescu propune în PE o taxă UE pe profitul firmelor de jocuri de noroc și pariuri online. Veniturile se vor îndrepta spre educație

Olga Borșcevschi
30 ian. 2026, 12:13, Știri politice
Victor Negrescu propune în PE o taxă UE pe profitul firmelor de jocuri de noroc și pariuri online. Veniturile se vor îndrepta spre educație

Eurodeputatul Victor Negrescu a anunțat vineri că a propus, în Parlamentul European, finanțarea educației și a politicilor de tineret prin introducerea unei taxe europene armonizate pentru companiile din industria jocurilor de noroc și a pariurilor online, sub forma unei noi resurse proprii pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene. Inițiativa vine în contextul în care Uniunea Europeană are nevoie de resurse suplimentare pentru a face față provocărilor actuale, iar multe dintre soluțiile aflate în discuție ar putea afecta direct state membre precum România.

„Am propus o alternativă corectă și realistă pentru a finanța educația, care nu taxează cetățenii și nu pune presiune pe bugetele naționale. Vorbim despre o industrie digitală, transfrontalieră, care beneficiază de piața unică europeană, dar care este insuficient reglementată și impozitată inegal în prezent. În acest sens, am depus un amendament co-semnat de peste 20 de eurodeputați și susținut de intergrupul legislativului european pentru educație prin care solicităm ca 20% din viitorul buget european pe termen lung să meargă către educație și formarea competențelor”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.

Negrescu precizează că lipsa unui cadru european comun favorizează concurența neloială, evaziunea fiscală și dezvoltarea pieței negre, în timp ce profiturile generate de această industrie sunt adesea supuse optimizării fiscale și ies din Uniunea Europeană.

Propunerea vizează:

• introducerea unor reguli europene clare pentru sectorul jocurilor de noroc online;
• combaterea activităților ilegale și a evaziunii;
• protejarea consumatorilor, în special a minorilor, și prevenirea dependenței;
• crearea unei noi surse de venituri europene, fără a taxa direct cetățenii.

Noile resurse obținute ca urmare a aplicării taxei ar putea fi direcționate către priorități europene esențiale, precum educația, politicile pentru tineret, competențele digitale și prevenția.

Propunerea s-a materializat printr-un amendament care a fost depus la raportul Parlamentului European privind viitorul Cadru Financiar Multianual, beneficiind de sprijinul grupului Socialiștilor și Democraților.

Publicația Politico subliniază că propunerea ar putea „omorî mai mulți iepuri dintr-o singură lovitură”, întărind baza de venituri a Uniunii, combătând activitățile ilegale și reducând fragmentarea reglementărilor în sectorul digital.

„Este o soluție pragmatică, echilibrată și fezabilă politic, care ajută Europa să își consolideze bugetul fără a penaliza România sau cetățenii săi”, a mai transmis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Europarlamentarul Victor Negrescu amenință cu dezastrul în cazul unui guvern minoritar Bolojan. „Riscă să afecteze credibilitatea României și să crească inclusiv dobânzile cu care România se împrumută”

PSD anunță că va susține reforma administrației doar dacă vine la pachet cu relansarea economică: „Este absolut necesară după măsurile de austeritate”

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală
19:19
După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală
EXCLUSIV Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea a II-a). Cafeneaua din Oradea este deținută de Mihai Morar împreună cu un lider PNL, apropiat de Bolojan
19:07
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea a II-a). Cafeneaua din Oradea este deținută de Mihai Morar împreună cu un lider PNL, apropiat de Bolojan
ULTIMA ORĂ AUR mută protestele la Curtea de Argeş şi cere autorităţilor să rezolve problema din cauza căreia 50.000 de oameni stau de 4 luni fără apă potabilă
17:24
AUR mută protestele la Curtea de Argeş şi cere autorităţilor să rezolve problema din cauza căreia 50.000 de oameni stau de 4 luni fără apă potabilă
NEWS ALERT Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă preia interimar organizația
17:04
Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă preia interimar organizația
FLASH NEWS George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington/”S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de Stat”/”La ultimele alegeri am fost furat”/”Eu cred că Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2″/”Aceste 8 luni cu Nicușor Dan au fost groaznice”/”Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil”/”NATO e posibil să nu mai existe”/”Ne asumăm un guvern interimar”
15:08
George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington/”S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de Stat”/”La ultimele alegeri am fost furat”/”Eu cred că Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2″/”Aceste 8 luni cu Nicușor Dan au fost groaznice”/”Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil”/”NATO e posibil să nu mai existe”/”Ne asumăm un guvern interimar”
REACȚIE Marcel Ciolacu, prima reacție după comunicatul EximBank: „Este o măgărie”. Banca susține că a semnalat Guvernului Ciolacu riscuri de pierderi uriașe
15:06
Marcel Ciolacu, prima reacție după comunicatul EximBank: „Este o măgărie”. Banca susține că a semnalat Guvernului Ciolacu riscuri de pierderi uriașe
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: 'Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Cancan.ro
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum se ascunde cancerul „la vedere”

Cele mai noi

Trimite acest link pe