Câți bani a primit Roxana Condurache, de la Antena 1, pentru cele 3 săptămâni la Survivor

26 ian. 2026, 08:17, Showbiz
În urma duelului eliminatoriu, Roxana Condurache a părăsit Survivor România de la Antena 1. Concurenta din echipa „Faimoșilor” a pierdut în fața lui Cristian Boureanu. Iată câți bani a primit pentru cele 3 săptămâni petrecute în competiție.

Concurenții care participă în emisiunea Survivor demonstrează pe teren nu doar capacitatea de a urma o strategie, ci și forță și anduranță. Ediția din 25 ianuarie 2026 a adus în atenție un nou duel între participanți. De data aceasta, duelul pentru eliminare a avut loc între Roxana Condurache și Cristian Boureanu. În urma ediției nr. 9, tânăra de la „Faimoși” a părăsit competiția, scorul final fiind de 2-0. Concurenta a rezistat în competiție timp de 3 săptămâni, scrie a1.ro.

Câți bani a primit Roxana Condurache pentru participarea la Survivor

În urma speculațiilor apărute în presă, Roxana Condurache ar fi încasat, pentru 3 stage-uri,   7.500 de euro.

Înainte de a ajunge în competiție, concurenții semnează contractele cu stația TV pentru participarea în emisiune, respectând și o serie de clauze. Discuțiile includ un onorariu pentru participanți. De exemplu, în cazul Iuliei Istrate, concurenta care a fost eliminată după 2 săptămâni, pentru un stage ar fi primit 1.500 de euro. În acest sens, pentru două stage-uri, plata ar fi fost de 3.000 de euro, arată CANCAN.

