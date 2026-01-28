Marian Godină intră în competiția Survivor România 2026. Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană

Polițistul Marian Godină intră în competiția Survivor Româia 2026, show-ul difuzat de Antena 1. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook, miercuri.

După trei săptămâni deja încheiate și eliminări pe bază de Duel sau din motive medicale, vin întăriri pentru Faimoși și Războinici.

Marian Godină va face parte din echipa Faimoșilor la Survivor 2026

Ambele triburi au suferit deja primele pierderi și au descoperit cât de greu e să obții imunitatea sau diferite avantaje bazându-te pe mai puțini coechipieri, astfel că a fost nevoie de forțe proaspete.

Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, cu un singur scop: să demonstreze că se pot integra rapid și că pot face față acestei provocări.

În rândul Faimoșilor se alătură Marian Godină și Andreea Munteanu. Marian Godină este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România, cunoscut în mediul online pentru conținutul creat, dar și pentru cărțile lansate. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a polițistului.

”Gata, aşteptarea a luat sfârşit!!!

Marian intră în competiția Survivor România 2026.

Pentru o perioadă o să-l vedeți într-un context complet diferit de cel cu care v-a obișnuit: fără uniformă, fără tastatură, fără confort.

Sperăm să fiți și voi alături de Marian în fiecare vineri de la 20:30 și sâmbăta şi duminica de la 20:00, pe Antena 1”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook deținută de Marian Godină.

Ce concurenți vin în echipa Războinicilor

La Războinici se vor adăuga Maria Dumitru și CAV. Maria are 24 de ani și vrea să se autodepășească, considerând că acest concurs o va ajuta în acest sens. Maria este antrenoare de judo și vrea să folosească aptitudinile sportive ca avantaj în luptele de pe traseu. De celalaltă parte, ajuns la 47 de ani, CAV este managerul unei firme și a anunțat că nu-l sperie nimic în competiție.

AUTORUL RECOMANDĂ