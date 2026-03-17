Cum a aflat Rareș Cojoc că soția îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile sale s-au confirmat

Ies la iveală tot mai multe detalii despre divorțul dintre Rareș Cojoc și Andreea Popescu. După dezvăluirile inițiale despre escapada Andreei cu antrenorul Dan Alexa, au apărut noi informații din interior.

Potrivit Cancan, dansatorul a aflat de idila soției cu Dan Alexa la sfârșitul lunii ianuarie, când ar fi simțit că ceva nu mai este în regulă între el și soția lui.

Cum a aflat Rareș Cojoc de idila soției cu Dan Alexa

Andreea devenise tot mai distantă, iar Rareș a ajuns să caute în telefonul ei. El a găsit o conversație cu Dan Alexa care a început chiar pe finalul anului 2025.

El și-a confruntat atunci soția, însă vedeta nu a negat, dimpotrivă, însă a oferit o altă perspectivă situației, mânată de gelozie. Mai exact, ea ar fi bănuit de mult timp că el ar fi avut, de-a lungul anilor, o relație amoroasă cu partenera lui de dans. După acea discuție tensionată, cei doi au încercat să găsească o cale de a continua, însă fără succes.

Încercarea celor doi de a salva relația

După ce Rareș Cojoc a aflat despre infidelitatea soției, cei doi au ajuns la un acord. Vedeta a acceptat să nu se mai întâlnească cu Dan Alexa, iar soțul ei a decis să treacă peste acest episod, cel puțin temporar. Principalul motiv a fost familia și cei doi copii, dansatorul dorindu-și să mai ofere o șansă căsniciei, cu speranța că lucrurile se vor îndrepta. În perioada următoare, au încercat să transmită ideea că relația lor continuă.

La scurt timp însă, au încercat să mențină aparențele de normalitate, apărând împreună inclusiv într-un podcast. Cu toate acestea, atmosfera a fost tensionată. În cadrul acelei apariții, fosta dansatoare i-a adus reproșuri soțului, criticându-i lipsa de implicare în viața de familie din cauza programului aglomerat și abordând totodată relația dificilă cu socrii. Privind înapoi, acel moment public a reprezentat doar o ultimă încercare de a salva aparențele, decizia separării fiind luată la scurt timp după.

