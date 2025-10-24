FOTO. Dan Alexa, despre copiii săi. ”Ca tată am fost foarte mult timp ABSENT”

Dan Alexa, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre cei trei copii ai săi, mărturisind că de-a lungul anilor a fost un tată absent.



Dan Alexa este un fost jucător de fotbal, în prezent antrenor. În plan personal, Dan Alexa a fost căsătorit de două ori. Acesta are trei copii – Casiana, în vârstă de 19 ani, Antonia, în vârstă de 14 ani, și Arkan, în vârstă de 4 ani.

Dan Alexa face echipă cu Gabi Tamaș în cel mai nou sezon al show-ului ”Asia Express”, care este difuzat de postul de televiziune Antena 1.

Fostul fotbalist a făcut declarații despre cei trei copii ai săi pentru click.ro. Acesta a afirmat că, de-a lungul anilor, a fost un tată absent, însă acum încearcă să recupereze timpul petrecut cu aceștia.

Dan Alexa, despre copiii săi. ”Încerc să recuperez timpul în care nu am fost lângă ei, îmi place să stau cu copiii”

”Fetele sunt la Timișoara (n.r. acolo unde el antrenează echipa de fotbal Politehnica Timișoara), fiul meu este acum acolo. Am avut perioade în care le-am lipsit copiilor acum încerc să profit cât de mult pot pentru că sunt acolo și sunt lucruri mai importante decât fotbalul ceea ce până acum nu mi-am dat seama. Încerc să recuperez timpul în care nu am fost lângă ei, îmi place să stau cu copiii. Fetelor mele le place foarte mult să mă urmărească la Asia Express. Înainte să plec la Asia Express chiar ziceam și îmi doream ca fetele mele să fie mândre de mine, sper că am reușit lucrul ăsta”, a mărturisit Dan Alexa.

”Copiii sunt speciali pentru mine! Am două fete dar Arkan e cel mai mic și orice moment pe care îl petrec cu el este special, e minunat. E viața mea și mă bucur tare mult că pot să petrec cât de mult timp pot eu cu el. Mi-aș dori să mă urmeze în cariera de fotbalist dar important este să facă ce îi place. Orice fost fotbalist își dorește ca băiatul lui să îl urmeze în carieră… Îi place mingea, e foarte activ, foarte energic, vom vedea. Își alege drumul! Ca tată am fost foarte mult timp absent, foarte mult timp plecat. Încerc să recuperez timpul ăsta. Am plecat la Timișoara ca să stau mai mult timp cu ele, cu fetele mele”, a adăugat acesta.