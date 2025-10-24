Prima pagină » Actualitate » FOTO. Dan Alexa, despre copiii săi. ”Ca tată am fost foarte mult timp ABSENT”

FOTO. Dan Alexa, despre copiii săi. ”Ca tată am fost foarte mult timp ABSENT”

24 oct. 2025, 17:30, Actualitate
FOTO. Dan Alexa, despre copiii săi. ”Ca tată am fost foarte mult timp ABSENT”
Galerie Foto 16
Dan Alexa, despre copiii săi

Dan Alexa, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre cei trei copii ai săi, mărturisind că de-a lungul anilor a fost un tată absent.

Dan Alexa este un fost jucător de fotbal, în prezent antrenor. În plan personal, Dan Alexa a fost căsătorit de două ori. Acesta are trei copii – Casiana, în vârstă de 19 ani, Antonia, în vârstă de 14 ani, și Arkan, în vârstă de 4 ani.

Dan Alexa face echipă cu Gabi Tamaș în cel mai nou sezon al show-ului ”Asia Express”, care este difuzat de postul de televiziune Antena 1.

Fostul fotbalist a făcut declarații despre cei trei copii ai săi pentru click.ro. Acesta a afirmat că, de-a lungul anilor, a fost un tată absent, însă acum încearcă să recupereze timpul petrecut cu aceștia.

Dan Alexa, despre copiii săi. ”Încerc să recuperez timpul în care nu am fost lângă ei, îmi place să stau cu copiii”

”Fetele sunt la Timișoara (n.r. acolo unde el antrenează echipa de fotbal Politehnica Timișoara), fiul meu este acum acolo. Am avut perioade în care le-am lipsit copiilor acum încerc să profit cât de mult pot pentru că sunt acolo și sunt lucruri mai importante decât fotbalul ceea ce până acum nu mi-am dat seama. Încerc să recuperez timpul în care nu am fost lângă ei, îmi place să stau cu copiii. Fetelor mele le place foarte mult să mă urmărească la Asia Express. Înainte să plec la Asia Express chiar ziceam și îmi doream ca fetele mele să fie mândre de mine, sper că am reușit lucrul ăsta”, a mărturisit Dan Alexa.

”Copiii sunt speciali pentru mine! Am două fete dar Arkan e cel mai mic și orice moment pe care îl petrec cu el este special, e minunat. E viața mea și mă bucur tare mult că pot să petrec cât de mult timp pot eu cu el. Mi-aș dori să mă urmeze în cariera de fotbalist dar important este să facă ce îi place. Orice fost fotbalist își dorește ca băiatul lui să îl urmeze în carieră… Îi place mingea, e foarte activ, foarte energic, vom vedea. Își alege drumul! Ca tată am fost foarte mult timp absent, foarte mult timp plecat. Încerc să recuperez timpul ăsta. Am plecat la Timișoara ca să stau mai mult timp cu ele, cu fetele mele”, a adăugat acesta.

Citește și

FINANCIAR Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C
17:27
Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C
FINANCIAR A fost găsită cea mai ieftină chirie din România. Cu câți bani închiriază un proprietar o garsonieră de 12 metri pătrați
17:00
A fost găsită cea mai ieftină chirie din România. Cu câți bani închiriază un proprietar o garsonieră de 12 metri pătrați
IT&C Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție
16:38
Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție
FLASH NEWS Se anunță proteste în timpul vizitei lui Ilie Bolojan la Carei. Oamenii s-au organizat deja pe rețele: „Vei da socoteală!”
15:57
Se anunță proteste în timpul vizitei lui Ilie Bolojan la Carei. Oamenii s-au organizat deja pe rețele: „Vei da socoteală!”
ACTUALITATE Valentin Stan: Rubio caracterizează ca NECINSTE tot ceea ce au alimentat europenii în ideea că Ucraina câștigă războiul
15:00
Valentin Stan: Rubio caracterizează ca NECINSTE tot ceea ce au alimentat europenii în ideea că Ucraina câștigă războiul
Preşedintele Nicuşor Dan, huiduit la Iaşi: „Huo! Așa se reprezintă România? Trădătorule!… Bolojane… Trădătorule! Rușine! Rușine”
14:49
Preşedintele Nicuşor Dan, huiduit la Iaşi: „Huo! Așa se reprezintă România? Trădătorule!… Bolojane… Trădătorule! Rușine! Rușine”
Mediafax
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
Digi24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Cancan.ro
Cele 2 zodii care vor avea grave probleme de sănătate în noiembrie 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: 'Mergeți la control!'
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România
Click
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
Wowbiz
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Digi24
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
Cancan.ro
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Când ar fi murit, de fapt, Bianka și Tony. Au apărut rezultatele preliminarii ale necropsiei în cazul tinerilor găsiți morți, în Harghita!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl preferam pe Vadim
Evz.ro
Anda Adam a executat-o pe Oana Zăvoranu. I-a luat și ultimul leu
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Studiu: Au crescut ratele de mortalitate în rândul adolescenților și tinerilor adulți
EXTERNE Politica scârțâie, afacerile merg unse. Întâlnirea de la Budapesta e în aer, nu și discuțiile despre bani. Pușculița lui Putin se întâlnește cu negociatorul lui Trump
17:06
Politica scârțâie, afacerile merg unse. Întâlnirea de la Budapesta e în aer, nu și discuțiile despre bani. Pușculița lui Putin se întâlnește cu negociatorul lui Trump
SCANDAL Până și Fiscul francez întreține controversa: Brigitte Macron – bărbat sau femeie?
16:33
Până și Fiscul francez întreține controversa: Brigitte Macron – bărbat sau femeie?
EXTERNE Ministrul de Externe al Germaniei își anulează călătoria în China. „Nimeni nu vrea să se întâlnească cu mine”
16:25
Ministrul de Externe al Germaniei își anulează călătoria în China. „Nimeni nu vrea să se întâlnească cu mine”
POLITICĂ Sorin Grindeanu se pune contra lui Bolojan și insistă pentru majorarea salariului minim: „România riscă să intre în infringement”
15:58
Sorin Grindeanu se pune contra lui Bolojan și insistă pentru majorarea salariului minim: „România riscă să intre în infringement”
VIDEO Maduro cere țării să intre în grevă generală dacă Trump îl va da jos de la putere. CIA desfășoară acțiuni militare „pe teren”
15:54
Maduro cere țării să intre în grevă generală dacă Trump îl va da jos de la putere. CIA desfășoară acțiuni militare „pe teren”
VIDEO Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei
15:42
Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei