Dan Negru: „A murit «bunicul» meu, al lui Brenciu, al lui Carlo Conti și al tuturor prezentatorilor de divertisment TV, Pippo Baudo”

Dan Negru (54 de ani) a postat pe rețelele de socializare un mesaj, după decesul lui Pippo Baudo, prezentator TV de origine italiană. „Regele Audiențelor” a precizat, în postarea de pe Facebook, că „a murit «bunicul» meu, al lui Brenciu, al lui Carlo Conti și al tuturor prezentatorilor de divertisment TV”. A mai susținut că „dacă ar fi făcut televiziune în România, la 89 de ani, ar fi fost batjocorit și umilit”.

Pippo Baudo a murit la vârsta de 89 de ani, la Roma. A fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii italiene. De-a lungul anilor, a promovat artiști pe micile ecrane, iar gazetarii italieni scriu că bărbatul „a făcut istorie în televiziune”.

Dan Negru: „A murit «bunicul» meu, al lui Brenciu, al lui Carlo Conti și al tuturor prezentatorilor de divertisment TV”

Dan Negru a transmis un mesaj, după moartea lui Pippo Baudo.

„A murit «bunicul» meu, al lui Brenciu, al lui Carlo Conti și al tuturor prezentatorilor de divertisment TV: Pippo Baudo. Din respect, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, i-a anunțat dispariția.

Avea 89 de ani și la 80 încă apărea la televiziune. De neimaginat asta la noi…

România nu are niciun prezentator de știri trecut de 60 de ani, așa cum se întâmplă în lumea civilizată a televiziunii. Laster Holt e vedeta știrilor americane la NBC la 66 de ani. La noi, tinerii dezbat legea pensiilor 😂 și televiziunile de știri par a fi concursuri de miss: între fetele de la „Insula Iubirii” și cele de la știri găsești tot mai multe asemănări. 😂

Regina Angliei a murit la 96 de ani, Alain Delon la 89 și vârsta le-a fost aplaudată. Gică Petrescu a murit la 91 și vârsta i-a fost mereu subiect de bancuri.

«Ole, ole, ieși afară, moșule!» – erau scandările împotriva Regelui Mihai în anii ’90, deși avea doar 70 de ani atunci. Trump are azi 79…

Dacă ar fi făcut televiziune în România, la 89 de ani, Pippo Baudo ar fi fost batjocorit și umilit. În localitatea lui natală din Italia azi a fost decretată zi de doliu și prim-ministrul i-a anunțat moartea.

«Azilul de bătrâni» e o mentalitate românească: ne e rușine cu ei, îi umilim, sunt primii cărora le tăiem dreptul la viață, pensia sau medicamentele.

Pentru că noi știm cel mai bine să transformăm vârsta în regret”, a notat Dan Negru pe Facebook.

Autorul recomandă:

Muzica românească, în DOLIU! A murit o îndrăgită artistă, printre cele mai bune voci din țară

Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee

Sursă foto: Facebook, captură video Youtube