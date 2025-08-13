Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee

Actrița de origine egipteană, Sofia Seirli, a murit înecată în Marea Egee, la 77 de ani, după ce a fost trasă în larg de curenții puternici, în timpul unei vacanțe în Fourni, Grecia, un complex insular situat între Samos și Ikaria.

Incidentul tragic s-a petrecut în timp ce înota în Marea Egee. Potrivit greekcitytimes.com, Sofia Seirili a intrat în apă ca să înoate între plaja Kamari și insulița Agios Minas. Într-un moment nefericit, a fost prinsă de curenți și trasă în larg.

Cel care a dat alarma a fost chiar un prieten apropiat al actriței. El a observant că Sofia Seirli nu mai revine la mal și a alertat imediat autoritățile. Din păcate însă, salvatorii au găsit-o fără viață. Moartea lui a lăsat în urmă un gol uriaș în lumea artistică elenă.

„Ce păcat, atât de sfâșietor! Am văzut-o recent în serialul Mavro Rodo. Am adorat-o. Fie ca memoria ei să fie veșnică. Odihnească-se în pace!”, au scris internauții pe rețelele de socializare.

Sofia Seirli a lăsat în urmă o carieră impresionantă. Actrița a jucat pe scena marilor teatre, dar și în producții TV de succes, cucerind publicul prin talentul său. Rolurile interpretate au rămas în memoria fanilor din Grecia și nu numai.

Actori, regizori și fani și-au exprimat durerea, iar autoritățile din Fourni au reamintit turiștilor importanța respectării avertismentelor și condițiilor meteo înainte de a intra în apă.

Autorul recomandă:

Mircea a murit lângă Madrid încercând să salveze un om și 20 de cai, dintr-un incendiu. Era om de afaceri și locuia în Spania

Un muncitor român a murit în Spania, la cules de fructe. I s-a făcut rău, după ce a lucrat la 41 de grade Celsius