Pippo Baudo, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din Italia, a murit la 89 de ani

A murit unul dintre cei mai emblematici prezentatori de televiziune din Italia. Pippo Baudo avea 89 de ani.

În cariera sa de succes, „veteranul” micului ecran a promovat artiști uriași, precum Al Bano, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli și Laura Pausini, transmite independent.com.mt.

Pippo Baudo a marcat istoria televiziunii italiene

Duminică, televiziunile italiene l-au omagiat pe Pippo Baudo, celebrul prezentator TV.

Începând cu anii 1960, Baudo a reprezentat o figură-cheie a culturii italiene și a participat la unele din cele mai importante programe de televiziune și la 13 ediții ale Festivalului de la San Remo.

Cunoscutul prezentator a murit sâmbătă, la vârsta de 89 de ani, la Roma.

Pippo Baudo „a făcut istorie în televiziune”, au apreciat gazetarii italieni. Programele sale legendare de pe RAI au încântat generații întregi: Canzonissima, Domenica In și Fantastico.

Născut în Catania, Sicilia, Pippo Baudo și-a început cariera în radio și TV la RAI. În paralel, starul televiziunii italiene a organizat mai multe festivaluri locale de muzică.

Anul 1968 a marcat prima sa participare în calitate de prezentator la San Remo.

Pippo Baudo a devenit un adevărat descoperitor de talente, datorită influenței sale la Festivalul de la San Remo, lansând artiști de renume, precum Al Bano, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli și alții.

Sursa foto: Captură YouTube