Muzica românească, în DOLIU! A murit o îndrăgită artistă, printre cele mai bune voci din țară

Muzica românească este în doliu după dispariția uneia dintre cele mai apreciate voci. Emilia Istvan, cunoscută publicului sub numele de scenă „Mili de la Timișoara”, a încetat din viață joi, 14 august 2025, răpusă de o boală necruțătoare.

Vestea tristă a fost un șoc pentru fani, dar și pentru prietenii îndrăgitei cântărețe.

Reacții emoționante din partea fanilor

Recunoscută drept una dintre cele mai valoroase voci ale Timișoarei, artista a lăsat în urmă o important moștenire muzicală.

Soțul cântăreței a făcut public anunțul trecerii ei la cele veșnice: „Cu inimile împietrite de durere, anunțăm trecerea la cele veșnice a soției mele, Mili de la Timișoara. Priveghiul va avea loc pe strada Iuliu Grozescu nr. 16, Timișoara, începând de azi, 15.08.2025, ora 16:00, până în 18.08.2025, când va fi înmormântarea. Cei care doresc să își ia rămas bun sunt așteptați cu recunoștință. Dumnezeu să o odihnească în pace!”.

Tragica veste a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. Prieteni, colegi și admiratori au transmis mesaje de condoleanțe, însoțite de fotografii și înregistrări cu artista.

Iată câteva mesaje publicate de fanii cântăreței din Timișoara:

„Drum lin, draga mea Mili! Dumnezeu să te odihnească în pace”

„Dumnezeu să te ierte, să te odihnească în pace, REGINA MILI”

„Dumnezeu să îți poarte de grijă acolo unde ești! Nu ne vine să credem. În memoria ta am postat acest clip. Te iubim, Mili!”

Un prieten apropiat și-a exprimat regretul profund: „Nu pot să cred așa ceva… condoleanțe familiei… Tare mult te-am respectat și ți-am apreciat vocea ta puternică, o mare pierdere a muzicii”.

Alți artiști și-au amintit de momentele petrecute pe scenă alături de ea: „Un suflet bun, o colegă minunată, un om cu inima mare. Nu te vom uita niciodată!”.

Emilia (Ema) Istvan a fost una dintre cele mai respectate cântărețe din Timișoara. Sub numele de scenă „Mili de la Timișoara”, ea și-a construit o carieră apreciată în branșă.

