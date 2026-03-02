Prima pagină » Diverse » Showbiz » Emily Burghelea a trecut prin clipe de coșmar după ce spațiul aerian a fost închis: „Nu cred că vom reuși să ajungem în țară prea curând” 

02 mart. 2026, 08:24, Showbiz
Primăvara a început cu stângul pentru Emily Burghelea. În timp ce se pregătea de startul sezonului și să își continue rutina pentru a reveni la cea mai bună formă după a treia sarcină, ea a rămas blocată în Mauritius, cu toată familia, din cauză că spațiul aerian a fost închis, după bombardamentele din Emirate, relatează Cancan.  

Emily Burghelea, blocată în Mauritius după închiderea spațiului aerian 

Inițial, familia avea în plan să părăsească Mauritius, cu escală în Dubai, iar mai apoi să se întoarcă acasă. Dar restricțiile de zbor le-au încurcat planurile, iar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. 

Vedeta a luat în calcul alt zbor, însă până la data de 8 martie, toate sunt complet ocupate.  

„Oficial mai sunt 3 luni până la vară, așa că mărțișorul mi-a adus și mai multă motivație să fiu în cea mai bună formă a mea, după a treia sarcină! Fiind în Mauritius nu am primit nici zambile, nici ghiocei, dar nu este încă timpul pierdut! Poate până la finalul zilei se găsește un buchețel pe undeva și pentru mine!

Primăvara a început cu o veste neașteptată. Suntem blocați în Mauritius, cu toată familia. Spațiul aerian este închis, aveam escală în Dubai, trebuia să plecăm mâine spre casă, însă nu cred că vom reuși să ajungem prea curând în țară. Am verificat toate rutele posibile, nu este nimic disponibil până pe 7/8 martie, cu nicio escală, în altă parte; toate rutele sunt sold out. Cazarea noastră se încheie mâine, iar din cauza că foarte mulți turiști sunt în aceeași situație ca noi, va fi puțin complicat să rezolvăm situația, dar vom vedea mâine cum decurg lucrurile…. Urați-ne noroc”, a declarat Emily Burghelea, pentru sursa citată.

